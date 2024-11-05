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علوم الدار

طحنون بن زايد يبحث مع تيد بيك التطورات في أسواق المال والاقتصاد العالمية

طحنون بن زايد يبحث مع تيد بيك التطورات في أسواق المال والاقتصاد العالمية
5 نوفمبر 2024 16:37

بحث سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي، مستشار الأمن الوطني، مع تيد بيك، الرئيس التنفيذي لشركة مورغان ستانلي، التطورات في أسواق المال والاقتصاد العالمية.

وقال سموه، عبر حسابه على منصة «إكس»: «بحثت مع تيد بيك الرئيس التنفيذي لشركة مورغان ستانلي التطورات في أسواق المال والاقتصاد العالمية. حيث ناقشنا سبل التعاون والفرص الاستراتيجية ذات الطابع المشترك والتي من شأنها المساهمة في تعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة والنمو المشترك للسنوات القادمة».

 

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
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