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محمد بن راشد يطلق استراتيجية الإمارات للاستثمار

محمد بن راشد يطلق استراتيجية الإمارات للاستثمار
5 نوفمبر 2024 17:20

أطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، استراتيجية الإمارات للاستثمار، في اليوم الثاني للاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات في العاصمة أبوظبي.
وقال سموه في منشور عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس»: «في اليوم الثاني للاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات في العاصمة أبوظبي … أطلقنا استراتيجية الإمارات للاستثمار والتي تهدف لزيادة رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر التراكمي 3 مرات بحلول 2031 ليصل 2.2 تريليون درهم .. وضمن الاجتماعات كرمنا مجموعة من الجهات المتميزة في تطبيق الذكاء الاصطناعي في جهاتهم .. وشهدنا تكريم كوكبة من المثقفين والمبدعين في الدولة .. وشهد اليوم الثاني جلسات تخصصية .. وتوقيع اتفاقيات .. واجتماعات متنوعة بين مختلف الحكومات في الإمارات .. الاجتماعات السنوية تجمع أهم 500 مسؤول في الدولة .. تجمعهم على روح الفريق الواحد .. وتجمعهم على المستقبل الواحد .. وعلى حب الوطن الواحد . ونتفاءل بعام حكومي قادم ملىء بالعمل والإنجاز وتحقيق المستهدفات الوطنية».


 

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
الإمارات
محمد بن راشد
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