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الطقس المتوقع في الإمارات غداً

الطقس المتوقع في الإمارات غداً
5 نوفمبر 2024 17:39

 توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً بوجه عام وغائما جزئياً أحياناً، مع انخفاض في درجات الحرارة، ورطباً ليلاً وصباح الخميس مع تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة.

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وقال المركز في بيانه اليومي أن حركة الرياح تكون جنوبية شرقية - شمالية غربية / 10 إلى 20 تصل إلى 30 كم/س فيما يكون موج البحر في الخليج العربي خفيفاً، وسيحدث المد الأول عند الساعة 14:37، والمد الثاني عند الساعة 05:32، والجزر الأول عند الساعة 08:07 والجزر الثاني عند الساعة 22:26.
كما يكون الموج خفيفاً في بحر عمان، فيما سيحدث المد الثاني عند الساعة 01:17، والجزر الأول عند الساعة .

المصدر: وام
الطقس
الإمارات
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