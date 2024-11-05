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علوم الدار

انطلاق فعاليات ملتقى مستشفيات الظفرة الصحي

انطلاق فعاليات ملتقى مستشفيات الظفرة الصحي
6 نوفمبر 2024 01:43

إيهاب الرفاعي (منطقة الظفرة)

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انطلقت، صباح أمس، فعاليات الدورة الثالثة من ملتقى مستشفيات الظفرة الطبي، برعاية ديوان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، بتنظيم من مستشفيات الظفرة، التابعة لشركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة»، التابعة لمجموعة «بيورهيلث».
افتتح الملتقى الذي أقيم تحت شعار «الظفرة مجتمع صحي»، وبمشاركة واسعة من القطاعات الصحية والمجتمع المحلي في منطقة الظفرة، ناصر محمد المنصوري، وكيل ديوان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، بمشاركة 77 شركة داعمة وعارضة من مختلف التخصصات والمجالات الطبية وغير الطبية.
شهد الملتقى الذي يقام على مدى 3 أيام متتالية إقبالاً كبيراً من مختلف شرائح المجتمع في اليوم الأول من انطلاق الفعاليات، والتي تضمنت العديد من الفعاليات والأنشطة والبرامج التي تلامس اهتمام مختلف شرائح المجتمع والمهتمين بالقطاع الصحي في منطقة الظفرة.
وأوضح جابر علي المرر، المدير التنفيذي للخدمات المساندة في مستشفيات الظفرة، أن الملتقى الثالث لمستشفيات الظفرة الطبي شارك فيه أكثر من 77 شركة داعمة وعارضة، بالإضافة إلى 30 نشاطاً تفاعلياً و25 ابتكاراً من الطلبة، فيما شارك أكثر من 111 طالباً بالابتكارات.
كما شارك في المؤتمر العلمي 49 متحدثاً، وذلك عبر 40 محاضرة و7 ورش عمل و23.5 ساعة تدريب. 
يهدف الملتقى إلى تسليط الضوء على منطقة الظفرة وما تتميز به من تنوع بيئي وبنية تحتية لجذب المستثمرين في مجال الرعاية الصحية، بالإضافة إلى نشر الوعي الصحي بأهمية الفحص المبكر للكشف عن الأمراض، بجانب إنشاء مجلس طبي خاص بكبار المواطنين وتشجيع الأبحاث والمشاريع والمبادرات التي تهتم بصحة المجتمع في منطقة الظفرة.
تضم الفعاليات المتنوعة مؤتمراً طبياً متخصصاً وورش عمل، بجانب معرض يتضمن مشاركة شركات متخصصة في القطاع الصحي، مع تنظيم مسرح تفاعلي يتضمن محاضرات وورش توعية، مع مشاركة مؤسسات المجتمع المحلي، كما يتضمن الملتقى برامج توعية للجمهور للتعامل مع الحالات الطارئة.
وأكد عبدالخالق العامري، الرئيس التنفيذي لشركة الظفرة للخدمات الفنية، أن متلقى مستشفيات الظفرة الصحي يلامس اهتمام شريحة كبيرة من أهالي منطقة الظفرة، بما يقدمه من فعاليات متنوعة وأنشطة مختلفة تساهم في تقديم خدمات صحية عالية الجودة لأهالي المنطقة، لذلك حرصت شركة الظفرة للخدمات الفنية على المشاركة وتقديم الدعم إلى هذا الملتقى انطلاقاً من دورها الوطني ومسؤولياتها المجتمعية تجاه المنطقة، خاصة أن الملتقى يلقى تجاوباً واهتماماً كبيرين من المجتمع المحلي في منطقة الظفرة، مؤكداً أن الفترة المقبلة ستشهد مزيد من المبادرات المجتمعية الهامة التي تهم مختلف شرائح المجتمع في منطقة الظفرة. 
يأتي الملتقى في إطار جهود إدارة مستشفيات الظفرة التابعة لشركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة»، إحدى شركات مجموعة «بيور هيلث» في دعم المجتمع المحلي، ونشر الوعي الصحي انطلاقاً من إدراك مستشفيات الظفرة لأهمية التثقيف الصحي لأفراد المجتمع كونه حجر الزاوية للوقاية من الأمراض، وعاملاً رئيساً في تعزيز الصحة، والارتقاء بالمعارف والمعلومات وتغيير السلوكيات الصحية الخاطئة، والارتقاء بالكفاءة الطبية لدى الطاقم الفني.

مستشفيات الظفرة
الملتقى الصحي لمستشفيات الظفرة
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الظفرة
شركة أبوظبي للخدمات الصحية
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