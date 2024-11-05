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منصور بن محمد يعزي في وفاة مريم القمزي وعبدالرحيم أبو الشوارب

منصور بن محمد يعزي في وفاة مريم القمزي وعبدالرحيم أبو الشوارب
6 نوفمبر 2024 01:43

دبي (الاتحاد)
قدم سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، واجب العزاء في وفاة المغفور لها بإذن الله تعالى مريم ناصر حارب القمزي، والدة اللواء ركن محمد خلفان خميس المهيري، وكل من عبدالله وأحمد وناصر خلفان خميس المهيري، وذلك خلال زيارة سموه لمجلس العزاء في دبي.
وقدم سموه صادق العزاء والمواساة إلى أنجال وذوي الفقيدة، داعياً الله عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته ورضوانه ويسكنها فسيح جناته.

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كما قدم سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، واجب العزاء في وفاة المغفور له، بإذن الله تعالى، عبدالرحيم عبيد أبو الشوارب، وذلك خلال زيارة سموه مجلس العزاء في دبي.
وقد أعرب سموه عن صادق تعازيه ومواساته لأسرة وأبناء الفقيد، داعياً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أسرته وذويه جميل الصبر والسلوان.

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