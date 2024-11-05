منصور بن محمد يزور معرضي جلفود وجلف هوست

دبي (الاتحاد)

افتتح سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي لأمن المنافذ والحدود، أمس، النسخة العاشرة من معرض جلفود للتصنيع، الحدث السنوي الأبرز في العالم الذي يغطي كامل منظومة التصنيع في قطاع الأغذية، والمقام في مركز دبي التجاري العالمي، تزامناً هذا العام مع معرض جلف هوست، الحدث الأهم في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في مجال معدات الضيافة وخدمات الطعام، خلال الفترة من 5 إلى 7 نوفمبر 2024.

وقام سموّه بجولة في معرضي جلفود للتصنيع وجلف هوست، برفقة معالي هلال سعيد المرّي، المدير العام لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، المدير العام لسلطة مركز دبي التجاري العالمي، حيث اطلع سموه على جانب مما يوفره المعرضان كمنصة عالمية المستوى لآلاف المتخصصين في قطاع صناعة الأغذية والمشروبات وقطاع خدمات الطعام من أنحاء العالم من فرص مثالية للتعرف على أحدث التوجهات التي ترسم ملامح كلا القطاعين، وإبرام الصفقات والشراكات عالية القيمة.

كما افتتح سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي لأمن المنافذ والحدود، أمس، الدورة الخامسة من تحديات «إمارات الأمان» المُقامة هذا العام حتى الخميس 7 نوفمبر، بالتعاون مع شركة «إعمار» في «دبي مول- زعبيل سبورتس ديستركت».