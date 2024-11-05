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ولي عهد عجمان يشهد توقيع مذكرة تفاهم تصفير البيروقراطية

ولي عهد عجمان يشهد توقيع مذكرة تفاهم تصفير البيروقراطية
6 نوفمبر 2024 01:44

أبوظبي (الاتحاد)

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شهد سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة شؤون مجلس الوزراء وحكومة عجمان، بشأن تطبيق برنامج تصفير البيروقراطية في حكومة عجمان، وذلك ضمن أعمال الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات 2024.
حضر توقيع مذكرة التفاهم معالي محمد بن عبدالله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء، وتهدف المذكرة، التي وقعها محمد بن طليعة، رئيس الخدمات الحكومية لحكومة دولة الإمارات، والدكتورة عهود علي شهيل، مدير عام دائرة عجمان الرقمية، إلى تعزيز التعاون المشترك، وتبادل الخبرات والمعرفة بين الطرفين في مجال تصفير البيروقراطية الحكومية لتطوير وتحسين الإجراءات الحكومية، بما يشمل إلغاء وتقليص وتبسيط ودمج الإجراءات والاشتراطات والمتطلبات الحكومية غير الضرورية.
وأكد محمد بن طليعة، رئيس الخدمات الحكومية لحكومة دولة الإمارات، أن برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية نجح منذ إطلاقه في تبسيط الإجراءات والمتطلبات الحكومية.
وبموجب المذكرة، توفر وزارة شؤون مجلس الوزراء آلية حوكمة ونظام عمل برنامج تصفير البيروقراطية لدائرة عجمان الرقمية، وتقديم خدمات التدريب.

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