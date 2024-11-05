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بلدية دبي تعتمد الرسوم الجديدة لمنظومة الصرف الصحي

بلدية دبي تعتمد الرسوم الجديدة لمنظومة الصرف الصحي
5 نوفمبر 2024 22:33

أعلنت بلدية دبي عن اعتماد الرسوم الجديدة للصرف الصحي في الإمارة والتي سيتم تطبيقها على الحسابات القائمة وتتضمن بند تحصيل رسوم الصرف ضمن المناطق التي تشرف عليها وبصورة مرحلية على مدار السنوات الثلاث المقبلة، وبما يتماشى مع جهود التنمية الشاملة في دبي ويواكب متطلبات النمو السكاني السريع فيها.

يأتي ذلك في إطار جهود التطوير المستمر الهادف لتقديم أفضل الخدمات للمجتمع وأعلاها كفاءة وأكثرها تلبية لاحتياجات أفراده.

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وأوضحت بلدية دبي أن هذه الخطوة تأتي في ضوء أول مراجعة للرسوم منذ 10 سنوات، رغم النمو السريع للإمارة، وما يصاحبه من زيادة سكانية كبيرة، وما تتطلبه هذه الزيادة من عمليات تطوير مستمرة للبنى التحتية، ضمن جميع المرافق الخدمية، لاسيما وأنه من المنتظر أن يصل عدد سكان دبي إلى نحو 7.8 مليون شخص بحلول عام 2040.

ويتم تطبيق الرسوم الجديدة لخدمات الصرف الصحي في دبي بتعديل طفيف، وبصورة مرحليّة على مدار ثلاث سنوات، اعتبارا من بداية العام 2025 وستكون التعرفة الجديدة بواقع 1.5 فلس/جالون، اعتبارا من بداية 2025، و2 فلس/جالون اعتبارا من بداية 2026، و2.8 فلس/جالون من بداية العام 2027، لتظل التعرفة الجديدة أقل بكثير من المتوسط العالمي لتعرفة رسوم الصرف في المدن الكبرى حول العالم.
تسهم هذه الخطوة في ضمان مواصلة توفير خدمة الصرف الصحي، وفق أعلى المعايير والمواصفات العالمية، في حين يبقى الحفاظ على الاستدامة البيئية أحد الأهداف الأساسية المرجوة، نظرا لأثرها في تشجيع ترشيد استهلاك المياه، وتقليل الهدر، والمساهمة في نشر ثقافة وممارسات الاستدامة، وترسيخ دعائم بيئة حضرية مستقبلية، يمكنها تلبية الاحتياجات والمتطلبات المتنامية لجميع سكان الإمارة وزوراها، وبما يعود بالنفع على المجتمع بصورة عامة.

المصدر: وام
بلدية دبي
الإمارات
دبي
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