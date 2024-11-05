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منصور بن زايد: أولويتنا الارتقاء بجودة حياة المجتمع

منصور بن زايد وسيف بن زايد خلال الجولة بحضور محمد القرقاوي (تصوير: عيسى الحمادي)
6 نوفمبر 2024 01:45

أبوظبي (الاتحاد)
تفقد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، يرافقه الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، معارض الإمارات التفاعلية للجهات الحكومية التي يتم تنظيمها ضمن أعمال الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات 2024، والتي تعقد في العاصمة أبوظبي خلال يومي 5-6 نوفمبر الجاري، وذلك بهدف إبراز الإنجازات المتواصلة للجهات الحكومية على مستوى الدولة، وجهودها في تحسين مستوى الخدمات والارتقاء بحياة المواطنين والمقيمين، وتبادل الخبرات والتجارب فيما بينها لتعظيم الاستفادة من الحلول المبتكرة التي تقدمها، لمواصلة الزخم في عمليات التطوير والتحسين، بما يخدم رؤية دولة الإمارات بتعزيز تنافسيتها بين أفضل دول العالم للعيش والعمل والزيارة.

واستمع سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، في معارض الجهات الحكومية، إلى شرح حول أبرز المبادرات والمشاريع التي حققت من خلالها الجهات نقلات نوعية، مؤكداً سموه أن الارتقاء بجودة حياة المجتمع بكل شرائحه يعتبر من الأولويات الاستراتيجية لقيادة الإمارات، حيث تعمل مختلف الجهات الحكومية على مستوى الدولة بتنسيق وجهود متكاملة وفق أولويات وخطط مدروسة في سبيل التطوير المستمر للخدمات في جميع القطاعات، خصوصاً تلك التي تلامس احتياجات الناس مباشرة.
وثمّن سموّه جهود مختلف الجهات الحكومية، وفرق العمل القائمة على المشاريع والمبادرات النوعية، وما تحققه من إنجازات تدعم توجهات الدولة المتواصلة في تحقيق قفزات في مسيرة التنمية تنعكس على رخاء ورفاه جميع فئات المجتمع.

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مشاريع ضخمة
قال سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة: «إن إمارات ومناطق الدولة كافة تشهد جهوداً كبيرة ومشاريع ضخمة، سواء في تطوير وتحسين البنية التحتية أو تحسين وتسهيل الخدمات الحكومية وتبسيط الإجراءات من خلال دمج أحدث التقنيات، أو في المشاريع المجتمعية التي تستهدف كل فئات المجتمع، حيث تستهدف جهود الدولة تحقيق التنمية المتوازنة في جميع مناطق الدولة وعلى كل المستويات الاجتماعية والاقتصادية».

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