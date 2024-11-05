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ولي عهد رأس الخيمة يشيد بجهود مجلس قيادات الشرطة في تطوير منظومة العمل الأمني

ولي عهد رأس الخيمة يشيد بجهود مجلس قيادات الشرطة في تطوير منظومة العمل الأمني
6 نوفمبر 2024 01:44

أبوظبي (وام) 

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أشاد سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، بالجهود التي يبذلها مجلس قيادات الشرطة بالدولة، ودوره في دعم وتطوير منظومة العمل الأمني بما يرسخ مسيرة الأمن والأمان في المجتمع.
جاء ذلك خلال اللقاء الذي جمع سموه والفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، رئيس مجلس قيادات الشرطة بالدولة، وذلك على هامش أعمال الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات التي انطلقت في دورتها الجديدة في العاصمة أبوظبي، لعام 2024.
وتم خلال اللقاء الذي حضره اللواء مهندس وليد المناعي، مدير عام الإدارة العامة للتطوير والابتكار المحلي والاتحادي بمكتب نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، والعقيد عبدالله عتيق بورقيبة، مدير إدارة السكرتارية للمكتب، بحث سبل تطوير آلية مكافحة الظواهر والجرائم الإلكترونية المبتكرة في إمارة رأس الخيمة، والتصدي لها بالوسائل المتاحة، وتعزيز وعي الجمهور بتلك الجرائم وطرق ارتكابها.

الإمارات
ولي عهد رأس الخيمة
محمد بن سعود القاسمي
مجلس قيادات الشرطة
ضاحي خلفان
الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات
الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات
حكومة دولة الإمارات
حكومة الإمارات
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