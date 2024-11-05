ولي عهد رأس الخيمة يشيد بجهود مجلس قيادات الشرطة في تطوير منظومة العمل الأمني

أبوظبي (وام)
أشاد سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، بالجهود التي يبذلها مجلس قيادات الشرطة بالدولة، ودوره في دعم وتطوير منظومة العمل الأمني بما يرسخ مسيرة الأمن والأمان في المجتمع.
جاء ذلك خلال اللقاء الذي جمع سموه والفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، رئيس مجلس قيادات الشرطة بالدولة، وذلك على هامش أعمال الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات التي انطلقت في دورتها الجديدة في العاصمة أبوظبي، لعام 2024.
وتم خلال اللقاء الذي حضره اللواء مهندس وليد المناعي، مدير عام الإدارة العامة للتطوير والابتكار المحلي والاتحادي بمكتب نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، والعقيد عبدالله عتيق بورقيبة، مدير إدارة السكرتارية للمكتب، بحث سبل تطوير آلية مكافحة الظواهر والجرائم الإلكترونية المبتكرة في إمارة رأس الخيمة، والتصدي لها بالوسائل المتاحة، وتعزيز وعي الجمهور بتلك الجرائم وطرق ارتكابها.