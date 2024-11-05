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محمد بن سعود يهنئ جمعة الماجد بحصوله على وسام الإمارات للثقافة والإبداع

محمد بن سعود يهنئ جمعة الماجد بحصوله على وسام الإمارات للثقافة والإبداع
6 نوفمبر 2024 01:44

رأس الخيمة (وام)

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هنأ سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، معالي جمعة الماجد، رئيس مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث، بحصوله على وسام الإمارات للثقافة والإبداع عن طبقة العطاء.
وقال سموه، إن تكريم صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لمعالي جمعة الماجد وتقليده وسام الإمارات للثقافة والإبداع، يعكس مدى تقدير القيادة الرشيدة لأصحاب الإنجازات، خاصة من الرعيل الأول، الذين ساهموا بتفانٍ وإخلاص في إرساء القواعد المتينة للنهضة التي تشهدها الدولة في شتى المجالات.
وأضاف سموه أن الأيادي البيضاء لمعالي جمعة الماجد ظاهرة للعيان، خاصة على صعيد حفظ التراث ونشر المعرفة والتعليم، الذي جعل بجهوده وتوجيهاته من مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث بدبي منارة فكرية وخزانة للثقافة الإنسانية.

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