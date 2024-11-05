حشر بن مكتوم يحضر احتفال جامعة ولونغونغ بتخريج دفعة جديدة من طلبتها

دبي (وام)

حضر سمو الشيخ حشر بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم، رئيس مؤسسة دبي للإعلام، الاحتفال الذي نظمته جامعة ولونغونغ دبي بتخريج طلبتها من دفعة عام 2024 بفندق جراند حياة دبي.

وكرم سموه المتفوقين وسلمهم الجوائز خلال الاحتفال الذي شهد حضور رضوان جودت، سفير أستراليا لدى الدولة.

وألقى الدكتور محمد سالم، رئيس جامعة ولونغونغ في دبي، كلمة هنأ فيها الخريجين وقال: «نحتفل اليوم بتفوقكم على الصعيدين الأكاديمي والشخصي، ضمن أسرتنا الجامعية التي لطالما كان مستقبلكم على رأس أولوياتها، ونفخر بانضمامكم إلى مجتمع عالمي مترابط من خريجي جامعتنا، ونجاحكم باكتساب المهارات والكفاءات اللازمة للريادة والابتكار في المشهد العالمي المتغير باستمرار، استعداداً لفرص اليوم وتحديات المستقبل».

ومن جانبها، قالت رافيا دادا، الخريجة الأولى، المتحدثة باسم الخريجين: «نفخر اليوم بتخرجنا في جامعة ولونغونغ بدبي، ونستحضر في هذه اللحظة مشوارنا الأكاديمي، ونحتفي بالإنجازات التي حققناها والمهارات التي تعلمناها، فضلاً عن الروابط والصداقات المتينة التي تم تكوينها».