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علوم الدار

رئيس الدولة ونائباه يعزون رئيس إندونيسيا بضحايا ثوران البركان

رئيس الدولة ونائباه
6 نوفمبر 2024 08:56

بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، برقية تعزية إلى فخامة برابوو سوبيانتو رئيس جمهورية إندونيسيا في ضحايا ثوارن بركان جبل ليووتوبي لاكي-لاكي، والذي أسفر عن وقوع عدد من الوفيات والجرحى، متمنياً سموه الشفاء العاجل لجميع المصابين.
كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة برقيتي تعزية مماثلتين إلى فخامة برابوو سوبيانتو رئيس جمهورية إندونيسيا.

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