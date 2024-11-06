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علوم الدار

محمد بن زايد يهنئ دونالد ترامب ونائبه جيمس ديفيد فانس بالفوز في الانتخابات الرئاسية

محمد بن زايد يهنئ دونالد ترامب ونائبه جيمس ديفيد فانس بالفوز في الانتخابات الرئاسية
6 نوفمبر 2024 14:30

هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، دونالد ترامب ونائبه جيمس ديفيد فانس بالفوز في الانتخابات الرئاسية الأخيرة، متمنياً لهما التوفيق في خدمة الشعب الأميركي الصديق.


وقال سموه عبر حسابه على منصة «إكس»: «أهنئ دونالد ترامب، ونائبه جيمس ديفيد فانس بالفوز في الانتخابات الرئاسية الأخيرة، متمنياً لهما التوفيق في خدمة الشعب الأميركي الصديق. على مدى أكثر من خمسة عقود، ترتبط دولة الإمارات والولايات المتحدة بعلاقات استراتيجية وثيقة، وشراكة تنموية متطورة محورها اقتصاد المستقبل، ونتطلع إلى مواصلة تعزيز هذه الشراكة، خلال الفترة المقبلة لمصلحة بلدينا وشعبينا».

 

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
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محمد بن زايد
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