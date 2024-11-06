إطلاق برنامج الدبلوم المهني لمفتشي المنشآت الصحية في دبي

دبي(الاتحاد)

أطلقت هيئة الصحة بدبي، أمس، بالتعاون مع جامعة الشارقة برنامج الدبلوم المهني لمفتشي المنشآت الصحية في دبي، وذلك ضمن الجهود المستمرة التي تقوم بها الهيئة، لتعزيز التعليم والتدريب والمعرفة العلمية لموظفيها، وتمكينهم من ممارسة مهامهم، وفق أفضل الممارسات العالمية في المجال الصحي.

ويهدف البرنامج -الذي يستمر على مدار عشرة أشهر- إلى تعزيز الكفاءات المهنية لموظفي الهيئة في مجال التفتيش والرقابة على المنشآت الصحية، من خلال تزويدهم بالمعرفة العلمية، والمهارات والخبرات اللازمة للقيام بمهامهم الوظيفية بكل كفاءة واحترافية ومهنية عالية، وبما يساهم في تعزيز جودة خدمات الرعاية الصحية المقدمة لأفراد المجتمع.

وأكد الدكتور مروان الملا، المدير التنفيذي لقطاع التنظيم الصحي بهيئة الصحة بدبي، أهمية هذا البرنامج الذي يأتي ضمن رؤية الهيئة -ممثلة بإدارة التعليم الطبي- واهتمامها البالغ بالاستثمار في مواردها البشرية، من خلال إطلاق برامج ودبلومات مهنية متخصصة، بالتعاون مع المؤسسات التعليمية في الدولة، لدعم وتطوير القطاع الصحي، وضمان استدامة عمليات التحسين في هذا القطاع الحيوي، لتكون مواكبة للتطورات العالمية، وبما يساهم في تقديم خدمات صحية آمنة لأفراد المجتمع، وفق أعلى معايير الجودة والتميّز.

واستعرض الدكتور الملا النتائج الإيجابية لهذا البرنامج المهني، ودوره الفعال في تعزيز قدرة المفتشين على المنشآت الصحية، وتمكينهم من أداء مهامهم بكفاءة عالية، وتزويدهم بالمعرفة والمهارات اللازمة لمواكبة النمو المتزايد للمنشآت الصحية في الإمارة، والتكيّف مع المتغيرات والمرونة في السياسات والتشريعات الصحية».

ومن جانبها، أكدت الدكتورة وديعة محمد، مدير إدارة التعليم الطبي والأبحاث بهيئة الصحة بدبي، أهمية هذا البرنامج الذي يأتي ضمن الجهود المستمرة التي تقوم بها الهيئة لتعزيز سلامة وصحة المجتمع وجودة خدمات الرعاية الصحية المقدمة لهم، من خلال ضمان التزام وامتثال المنشآت الصحية في الإمارة للمعايير والبروتوكولات والممارسات العالمية في هذا المجال.

وأوضحت الدكتورة وديعة محمد أن برنامج الدبلوم المهني يركز على عدد من المواضيع المتعلقة بالتفتيش الصحي والبيئي، والسلامة والصحة المهنية، والتشريعات القانونية، وإدارة الكوارث والأزمات الصحية، والإحصاء الحيوي، والرقابة الدوائية، وأخلاقيات المهنة، ومهارات التواصل والتعامل مع المؤسسات الصحية، والتثقيف الصحي، وفحص الوثائق وكتابة التقارير التفتيشية، والأحياء المجهرية المرضية والأمراض المعدية.

ومن جانبه، قال فارس المازمي مدير إدارة التدقيق والرقابة الصحية بهيئة الصحة بدبي: إن إطلاق هذا البرنامج بالتعاون مع جامعة الشارقة يمثل خطوة مهمة وداعمة لاستراتيجية التعليم والتدريب المستمر في الهيئة لمواكبة المستجدات العالمية في المجال الطبي.