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علوم الدار

16,6 مليون أنفقتها «بيت الخير»على الدعم الغذائي للأسر

16,6 مليون أنفقتها «بيت الخير»على الدعم الغذائي للأسر
6 نوفمبر 2024 16:16

دبي(الاتحاد)
أعلنت «بيت الخير» أن ما أنفقه مشروع «نُسُك» حتى نهاية الربع الثالث من هذا العام قد بلغ 512,084 درهماً، وهو مشروع يشمل تبرعات العقائق والنذور، التي أوكل المحسنون والمحسنات الجمعية بالقيام بشرائها وذبحها وتوزيعها على المستحقين، إذ بلغ عدد رؤوس المواشي التي تبرعوا بها 788 رأساً، منها 367 رأساً تم التبرع بها «أون لاين» عبر الموقع الإلكتروني والتطبيق الذكي.
ويأتي هذا المشروع ليعزز حصص اللحوم الطازجة التي قدمها مشروع «الأضاحي»، خلال عام 2024، بقيمة 1,301,750 درهماً، لتصل قيمة اللحوم التي تم توزيعها على الأسر المتعففة حتى نهاية سبتمبر 1,813,834 درهماً، وذلك ضمن حزمة المشاريع التي توفر الدعم الغذائي للمستفيدين من مساعدات «بيت الخير» والأسر المسجلة في قاعدة بياناتها، والتي بلغ إجمالي إنفاقها حتى سبتمبر 16,637,268 درهماً.
وتتضمن مشاريع الدعم الغذائي، بالإضافة إلى مشروعي «الأضاحي»، و«نُسُك» مشروع «الدعم الغذائي الشهري» الذي أنفق حتى نهاية سبتمبر 443,000 درهم، ومشروع «المير الرمضاني» الذي يغطي احتياجات الأسر الغذائية خلال الشهر الفضيل بقيمة 5,612,700 درهم، ومشروع زكاة الفطر الذي يقدم حصصاً غذائية داعمة قبيل عيد الفطر بقيمة 1,812,000 درهم، ومشروع «المواد الغذائية» بقيمة 6,955,734 درهماً.

الأضاحي
بيت الخير
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