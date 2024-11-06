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علوم الدار

عبدالله بن زايد يلتقي حاكم عام أستراليا

عبدالله بن زايد يلتقي حاكم عام أستراليا
6 نوفمبر 2024 16:19

التقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية، اليوم، فخامة سامانثا موستين، حاكم عام كومنولث أستراليا.

ونقل سموه لفخامتها، خلال اللقاء، تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله،» وتمنياته لأستراليا وشعبها التقدم والازدهار.

وحملت فخامتها سموه تحياتها إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وتمنياتها لدولة الإمارات دوام الرفعة والتقدم.

جرى خلال اللقاء بحث علاقات الصداقة والتعاون الثنائي بين دولة الإمارات وأستراليا، خاصة مع احتفاء البلدين العام المقبل بمرور 50 عاماً على تأسيس العلاقات الدبلوماسية عام 1975.

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وأعرب سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان عن سعادته بزيارة أستراليا الصديقة، مؤكداً الحرص المشترك على وضع أسس راسخة لتعاون مثمر ومستدام بين البلدين وشراكة اقتصادية شاملة متطورة ومتنامية، تدعم مساعيهما لتحقيق التنمية الشاملة في القطاعات كافة.

كما بحث سموه وفخامة سامانثا موستين العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك وتبادلا وجهات النظر بشأنها.

حضر اللقاء معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، وسعيد مبارك الهاجري، مساعد وزير الخارجية للشؤون الاقتصادية والتجارية، والدكتور فهد عبيد التفاق، سفير الدولة لدى أستراليا.

المصدر: وام
أستراليا
الإمارات
عبدالله بن زايد
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