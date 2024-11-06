عبدالله بن زايد ورئيس وزراء أستراليا يبحثان تعزيز التعاون والشراكة بين البلدين

بحث سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية، خلال لقائه اليوم في كانبرا، معالي أنتوني ألبانيزي، رئيس وزراء أستراليا، العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تطويرها على مختلف المستويات. استعرض الجانبان خلال اللقاء، الذي عقد في إطار زيارة عمل يقوم بها سموه إلى أستراليا، سبل تعزيز مسارات التعاون الثنائي بين دولة الإمارات وأستراليا، خاصة في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والطاقة والمناخ. وتطرقا إلى النمو المستمر في مسارات التعاون الاقتصادي، انطلاقاً من سعي البلدين لترسيخ شراكة اقتصادية شاملة وداعمة لجهودهما التنموية. وأعرب سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان عن اعتزازه بزيارة أستراليا، مؤكداً أن البلدين الصديقين تجمعهما علاقات قوية ومتنامية، مع وجود رغبة وإرادة مشتركة لاستثمار الفرص المتاحة كافة لتعزيزها في القطاعات كافة، بما يدعم مساعيهما لتحقيق الازدهار الاقتصادي المستدام. وبحث سمو ومعالي أنتوني ألبانيزي عدداً من الملفات ذات الاهتمام المشترك، وتبادلا وجهات النظر بشأن التطورات الإقليمية والدولية الراهنة. حضر اللقاء معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، وسعيد مبارك الهاجري، مساعد وزير الخارجية للشؤون الاقتصادية والتجارية، والدكتور فهد عبيد التفاق، سفير الدولة لدى أستراليا.