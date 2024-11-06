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علوم الدار

حاكم الفجيرة يستقبل اليماحي بمناسبة انتخابه رئيساً للبرلمان العربي

حاكم الفجيرة يستقبل اليماحي بمناسبة انتخابه رئيساً للبرلمان العربي
6 نوفمبر 2024 16:30

استقبل صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، بقصر سموه بالرميلة وبحضور الشيخ الدكتور راشد بن حمد الشرقي رئيس هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام محمد أحمد اليماحي عضو المجلس الوطني الاتحادي بمناسبة انتخابه رئيسا للبرلمان العربي.

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وبارك صاحب السمو حاكم الفجيرة هذا الإنجاز مؤكداً أهمية العمل في خدمة القضايا العربية من خلال البرلمان العربي.


من جانبه ثمن محمد اليماحي دعم القيادة الرشيدة واهتمام ومتابعة صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي حاكم الفجيرة، لأبناء الإمارات والدفع بهم قدما لمراكز صناعة القرار في المنظمات والمؤسسات العربية والإقليمية والدولية، مؤكدا أنه إنجاز يضاف إلى الإنجازات المتواصلة التي يحققها أبناء الإمارات في ظل القيادة الحكيمة.

المصدر: وام
حمد بن محمد الشرقي
البرلمان العربي
حاكم الفجيرة
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