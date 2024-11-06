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عبدالله بن زايد يلتقي في كانبرا نائب رئيس وزراء أستراليا ووزيري الخارجية والتجارة والسياحة

عبدالله بن زايد يلتقي في كانبرا نائب رئيس وزراء أستراليا ووزيري الخارجية والتجارة والسياحة
6 نوفمبر 2024 16:34

التقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية، معالي ريتشارد مارليس، نائب رئيس الوزراء، وزير الدفاع الأسترالي.

جرى خلال اللقاء، الذي عقد في إطار زيارة عمل يقوم بها سموه إلى كانبرا، استعراض التعاون الثنائي بين البلدين في عدة مجالات.

وأكد سموه أن العلاقات بين دولة الإمارات وأستراليا وثيقة ومتطورة ومتميزة، وأن هناك حرصاً من البلدين الصديقين على تعزيز نموها وازدهارها على مختلف الأصعدة، بما يدعم أهدافهما التنموية.

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على صعيد متصل، بحث سموه خلال لقائه معالي بيني وونغ، وزيرة خارجية أستراليا، العديد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وناقشا آخر المستجدات والتطورات الراهنة على المستويين الإقليمي والدولي وتبادلا وجهات النظر بشأنها.

وعقد سموه اجتماعاً مشتركاً مع معالي دون فاريل، وزير التجارة والسياحة في أستراليا، واستعرضا مساعي البلدين لتطوير وتنمية مجالات التعاون المشترك، لاسيما الاقتصادية والتجارية والتنموية، بما يحقق مصالحهما المتبادلة، ويعزز ازدهار ورخاء شعبيهما.

حضر اللقاءات والاجتماعات معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، وسعيد مبارك الهاجري، مساعد وزير الخارجية للشؤون الاقتصادية والتجارية، والدكتور فهد عبيد التفاق، سفير الدولة لدى أستراليا.

المصدر: وام
أستراليا
الإمارات
عبدالله بن زايد
كانبرا
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