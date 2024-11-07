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علوم الدار

مجموعة مستشفيات الإمارات تُعلن إتمام خطة إعادة الهيكلة بنجاح

مجموعة مستشفيات الإمارات تُعلن إتمام خطة إعادة الهيكلة بنجاح
7 نوفمبر 2024 15:09

يسرّ مجموعة مستشفيات الإمارات أن تُعلن التنفيذ الناجح لخطتها الشاملة لإعادة الهيكلة، والتي حظيت بموافقة محكمة أبوظبي الابتدائية. وتُمثل هذه الخطوة المفصلية فصلاً جديداً في مسيرة المجموعة، حيث ترسي أسساً مالية متينة، وتمهد الطريق نحو نمو مستدام في المستقبل.

 وتتضمن خطة إعادة الهيكلة، المُصادَق عليها بموجب قانون الإفلاس الإماراتي، خفضاً كبيراً للديون، وهيكلاً إدارياً جديداً ومجلس إدارة يضم نخبة من المتخصصين المرموقين في الرعاية الصحية على المستويين المحلي والدولي، إضافةً إلى توفير تمويل إضافي لتلبية احتياجات المجموعة التشغيلية والرأسمالية المستمرة.

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 وفي معرض تعليقه على نجاح إعادة الهيكلة، صرّح كريستيان شوماخر، الرئيس التنفيذي لمجلس إدارة مجموعة مستشفيات الإمارات المُعاد هيكلتها قائلاً: يُمثل إتمام عملية إعادة الهيكلة لحظة محورية لمجموعة مستشفيات الإمارات، فمن خلال إعادة تنظيم التزاماتنا المالية، وترسيخ إطار حوكمة متين في المجموعة، أصبحنا في موقع قوي يُمكّننا من مواصلة تقديم خدمات رعاية صحية استثنائية وتحقيق نمو مستدام.

 
وأود أن أعرب عن امتناني لمرضانا الذين يواصلون وضع ثقتهم في مستشفيات الإمارات، وكذلك لموظفينا وموردينا والدائنين الماليين والمحكمة والأمناء المعينين من قِبَل المحكمة على دعمهم وتعاونهم طوال هذه العملية.


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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
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