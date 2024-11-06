حمدان بن محمد يلتقي نائب رئيس مجلس الإدارة رئيس مايكروسوفت

التقى سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، براد سميث، نائب رئيس مجلس الإدارة رئيس مايكروسوفت، خلال الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات 2024.

وقال سموه في منشور عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس»: «خلال الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات 2024، التقيت براد سميث، نائب رئيس مجلس الإدارة رئيس مايكروسوفت، وأعلنّا عن شراكة لإطلاق مبادرة تهدف إلى تأهيل مليون شخص بمهارات الذكاء الاصطناعي في الإمارات بحلول 2027».

وأضاف سموه: «ندرك تماماً أنه وفي المستقبل القريب، ستصبح مهارات الذكاء الاصطناعي والمعرفة بتطبيقاته وأدواته أساساً لبناء اقتصاد مستدام ومجتمع مبتكر، وسيبقى هدفنا دفع مسيرة التنمية الشاملة نحو مستقبل أفضل لبلادنا … في الإمارات تعلمنا دائماً أن نكون الرواد وأن نبدأ السباق مبكراً .. في الإمارات لن ننتظر المستقبل، فنحن قادرون على صنعه اليوم».