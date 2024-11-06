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الطقس المتوقع في الإمارات غداً

الطقس المتوقع في الإمارات غداً
6 نوفمبر 2024 18:18

 توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً بوجه عام غائماً جزئياً أحياناً، ورطباً ليلاً وصباح الجمعة مع فرصة تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية.

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وأوضح المركز في بيانه اليومي أن حركة الرياح ستكون جنوبية شرقية - شمالية غربية وسرعتها / 10 إلى 20 تصل إلى 30 كم/س.
ويكون الموج الخليج العربي خفيفاً و يحدث المد الأول عند الساعة 15:09والمد الثاني عند الساعة 06:57 و الجزر الأول عند الساعة 08:29 والجزر الثاني عند الساعة 23:16.
وفي بحر عمان يكون الموج خفيفاً و يحدث المد الثاني عند الساعة 02:04 و الجزر الأول عند الساعة 19:02 والجزر الثاني عند الساعة 08:19.

المصدر: وام
الطقس
الإمارات
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