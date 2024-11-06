الطقس المتوقع في الإمارات غداً

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً بوجه عام غائماً جزئياً أحياناً، ورطباً ليلاً وصباح الجمعة مع فرصة تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية.

وأوضح المركز في بيانه اليومي أن حركة الرياح ستكون جنوبية شرقية - شمالية غربية وسرعتها / 10 إلى 20 تصل إلى 30 كم/س.

ويكون الموج الخليج العربي خفيفاً و يحدث المد الأول عند الساعة 15:09والمد الثاني عند الساعة 06:57 و الجزر الأول عند الساعة 08:29 والجزر الثاني عند الساعة 23:16.

وفي بحر عمان يكون الموج خفيفاً و يحدث المد الثاني عند الساعة 02:04 و الجزر الأول عند الساعة 19:02 والجزر الثاني عند الساعة 08:19.