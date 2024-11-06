«الختم الفلكي» يرصد 3 انفجارات كونية

أبوظبي (وام)

رصد «الختم الفلكي» في أبوظبي ثلاثة انفجارات كونية، يومي 29 و30 أكتوبر الماضي، تمثلت في توهجات لأشعة «غاما» التي يتم رصدها ابتداء من قبل تلسكوبات فضائية، ليكون بذلك سادس مرصد في العالم يوثق التوهج، ويرسل النتائج إلى الجهة المعنية.

وقال المهندس محمد شوكت عودة مدير مركز الفلك الدولي: إن التوهج الأول حدث يوم 29 أكتوبر وأعطى الرقم (GRB 241029A)، فيما حدث التوهج الثاني يوم 30 أكتوبر، وأعطى الرقم (GRB 241030A)، وفي ظاهرة لا تتكرر كثيراً، حدث في اليوم نفسه انفجار ثالث وأعطى الرقم (GRB 241030B).