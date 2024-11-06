62 خدمة إلكترونية وذكية يقدمها «المرور والترخيص» بوزارة الداخلية

جمعة النعيمي (أبوظبي)

تحرص وزارة الداخلية على تقديم خدمات متميزة وعالية الجودة، ودعم وتحسين مستوى الأداء، وتطوير العمل بجميع الوحدات التنظيمية بالوزارة والقيادات العامة للشرطة بالدولة، وفقاً لأفضل الممارسات العالمية، لرفع مؤشر السعادة للعملاء.

وأولت وزارة الداخلية اهتماما كبيراً لخدمة المتعاملين، وفقاً لرؤية الإمارات 2071، وتجسيداً للخطة الاستراتيجية للحكومة الاتحادية، والخطة الاستراتيجية للحكومات المحلية، والخطة الاستراتيجية لوزارة الداخلية، وبما يضمن الارتقاء بالتميز في خدمة المتعاملين، ورفع مستوى المهارات، والسلوك، من خلال تزويد المنتسبين بالمعارف اللازمة، من خلال الواقع العملي والتواصل مع العملاء، وفقاً لأفضل المعايير الدولية، ومعايير برنامج الإمارات للخدمة الحكومية المتميزة، وكل ما من شأنه الارتقاء بتقديم خدمات متنوعة ومتميزة بجودة عالمية لمختلف المتعاملين على مستوى الدولة، إضافة إلى ذلك، تحرص الوزارة على مشاركة التجربة، وتبادل الخبرات، وإعطاء فرصة تطوير قطاع خدمة المتعاملين بأعلى المعايير العالمية لجميع الجهات بالدولة.

وساهم قطاع المرور والترخيص بوزارة الداخلية، بتقديم 62 خدمة إلكترونية لخدمة العملاء، عبر الموقع الإلكتروني للوزارة، أو من خلال التطبيق الذكي، ما يسهم في اختصار الوقت والجهد والسرعة في الأداء، للارتقاء بجودة الخدمات المقدمة العملاء.

ومن ضمن هذه الخدمات: إصدار شهادة تحويل داخل الدولة، وإصدار شهادة تسفير سياحي، وتجديد حجز رقم، وإصدار رخصة قيادة مركبة، ودفع المخالفات المرورية، وإصدار ملكية مركبة، وإصدار تقرير معاينة حادث مروري بسيط، وإصدار تصريح مرور مركبة ثقيلة، وتجديد رخصة قيادة مركبة، وفتح ملف مروري، وإصدار تصاريح باستخدام مواقف أصحاب الهمم، وإصدار شهادة فك حجز مركبة، وإصدار ملكية رقم مميز، وإصدار ملكية رقم مميز «بدل فاقد - بدل تالف»، والتنازل عن رقم مميز، وحجز رقم مركبة، وإصدار شهادة تسفير، أو تحويل أو تصدير المركبات «بدل فاقد - بدل تالف».



خدمات متنوعة

تشمل الخدمات المقدمة إضافة فئة إصدار تصريح مدرب قيادة مركبة، وتجديد تصريح مدرب قيادة مركبة، وتأمين خط سير مركبة ثقيلة، وإلغاء التصريح باستخدام مواقف أصحاب الهمم، وتعديل بيان التصريح باستخدام مواقف أصحاب الهمم، وطلب شهادة طبق الأصل عن مخطط حادث مروري، وإعادة الفحص الفني للمركبات، وإصدار بطاقة فني لفحص وإصلاح المركبات، وإصدار تصريح بوضع ملصق إعلاني للمركبة، وإصدار شهادة حيازة مركبة، وإصدار شهادة شطب حيازة مركبة، واعتماد مبايعة مركبة، وتجديد ملكية رقم مميز، وتحويل ملف رخصة قيادة مركبة من إمارة إلى أخرى، وإصدار تصريح تعلم قيادة مركبة، وتحويل ملف متدرب قيادة مركبة من إمارة إلى أخرى، وتصريح قيادة مركبة صحراوية، وتصريح قيادة مركبة للأعمال ذات الطبيعة الخاصة، وتصريح سائق مهني، وتعديل بيانات تصريح سائق مهني، وفحص متدرب قيادة مركبة من لجنة خاصة، وطلب إصدار شهادة لمن يهمه الأمر.



تقرير حادث

تتضمن الخدمات: دفع بدل مدة حجز المركبات، إصدار شهادة بدل فاقد عن تقرير حادث مروري، وإصدار تقرير حادث ضد مجهول، وطلب قطر مركبة، وبحث الحالة المرورية للسائقين، وإضافة فئة أخرى لرخصة قيادة مركبة، وإلغاء فئة لرخصة قيادة مركبة، وإلغاء رخصة قيادة مركبة، وإصدار رخصة قيادة مركبة «بدل فاقد - بدل تالف»، وتعديل بيانات رخصة قيادة مركبة، واستبدال رخصة قيادة مركبة صادرة عن دولة أخرى، وإصدار شهادة تصدير خارج الدولة، وإصدار ملكية مركبة «بدل تالف - بدل فاقد»، والفحص الفني للمركبات، وإلغاء تصريح مدرب قيادة مركبة، وتغيير رقم لوحة مركبة، وإصدار تصريح إصلاح مركبة، وتغيير بيان في بطاقة ملكية المركبة، وإصدار شهادة براءة ذمة، والاستجابة للحوادث المرورية الجسيمة، وطلب تحويل المخالفات إلى رخصة القيادة، ونقل ملكية مركبة، وتجديد ملكية مركبة.