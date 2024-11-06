نورة الغيثي: الاختبار الجيني أساسي ضمن فحوص ما قبل الزواج 2025

أبوظبي (الاتحاد)

أكدت د. نورة الغيثي، وكيل دائرة الصحة - أبوظبي، أن مجلس الإمارات للجينوم برئاسة سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، يسهم في ترسيخ مكانة دولة الإمارات مركزاً رائداً للبحوث والابتكار في علوم الجينوم، وتوفير رعاية صحية عالمية المستوى في الدولة، واعتماد البرامج العلاجية الوقائية والاستباقية، فضلاً عن تمكين القطاع الطبي من الحد من انتشار الاضطرابات الوراثية والإعاقات الجسدية والعقلية.

وقالت، إن المجلس يشرف على تطوير وإنجاح برنامج الجينوم الإماراتي، ليتمكن البرنامج من أن يصبح أحد أكبر مبادرات الجينوم السكانية، وواحدة من أكبر قواعد البيانات الجينومية في العالم، من خلال جمعه 750 ألف عينة ليمضي في تحقيق هدفه القائم على الوصول إلى مليون عينة.

وعلى هامش جلسة رئيسية بعنوان «لماذا برنامج الجينوم الإماراتي؟» قدمتها الدكتورة نورة الغيثي، وكيل دائرة الصحة - أبوظبي، ضمن الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات 2024، أعلن مجلس الإمارات للجينوم عن إدراج الاختبار الجيني ليُصبح جزءاً أساسياً من برنامج فحوص ما قبل الزواج لجميع المواطنين المقبلين على الزواج على مستوى الدولة، وذلك اعتباراً من يناير 2025.



إنجازات متميزة

قالت د. نورة الغيثي، إن مجلس الإمارات للجينوم، برئاسة سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، حقق منذ تأسيسه في عام 2021 العديد من الإنجازات على صعيد منظومة البحث والتطوير في علوم الجينوم.

وأشارت إلى أن إطلاق استراتيجية الجينوم الوطنية في عام 2023 يعد من أبرز إنجازات المجلس.



برنامج تدريبي

أكدت د. نورة الغيثي أنه بفضل البيانات التي يوفرها برنامج الجينوم الإماراتي، تم اكتشاف 12% من المتغيرات الجينية الجديدة والتي تتضمن أن أكثر من 25% من الإماراتيين لديهم جينات تجعلهم أكثر قدرة على التعامل مع الضغوط النفسية، وأن 46% من الإماراتيين لديهم متغيرات جينية تساعد على هضم اللاكتوز في منتجات الألبان، وأن 20% من الأجيال القادمة من الإماراتيين لديهم مخاطر أعلى للإصابة بداء السكري من النوع الأول.

ولفتت إلى أن دائرة الصحة - أبوظبي، أطلقت بالتعاون مع جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا، ومستشفى بريغهام للنساء، وكلية الطب بجامعة هارفارد، والمركز الدولي للأمراض الجينية، البرنامج التدريبي لطب الجينوم السريري والاستشارات الوراثية الذي شهد تخريج 100 طبيب إماراتي من مختلف منشآت الرعاية الصحية في دولة الإمارات.