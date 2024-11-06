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محمد بن سعود يحضر جانباً من فعاليات «خلوة الأسرة»

محمد بن سعود يستمع إلى شرح حول أهم المبادرات في «خلوة الأسرة» (من المصدر)
7 نوفمبر 2024 01:34

أبوظبي (الاتحاد)

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حضر سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، جانباً من أعمال «خلوة الأسرة»، ضمن فعاليات الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات 2024، واستمع سموه إلى المناقشات حول أبرز المحاور على أجندة الخلوة التي تجمع المسؤولين وصناع القرار من مختلف الجهات الحكومية المعنية ومؤسسات المجتمع على مستوى الدولة، للخروج بتصورات مبتكرة وبرامج ومبادرات واضحة تضمن تحقيق المستهدفات الوطنية في تمكين الأسرة ونموها، وتعزيز استقرارها، وتحصين قيمها.
واطلع سموه على الحوارات بين المشاركين في الخلوة من مختلف الجهات، والتي تنطلق من رؤية قيادة دولة الإمارات في تعزيز التنمية المستدامة والرفاه الاجتماعي، وتوفير حياة كريمة لكل أفراد المجتمع، حيث هدفت الحوارات إلى الارتقاء بتكامل الجهود على مستوى الدولة، لتنفيذ برامج ومبادرات شاملة تعمل على تحقيق الاستقرار الأسري والأمان المجتمعي، لما يمثله هذا الملف من أولوية استراتيجية تلبي تطلعات قيادة وشعب الإمارات.
كما استمع سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، إلى شرح حول مختلف المبادرات التي تم تنفيذها والبرامج التي تم إعدادها في سبيل تحصين قيم الشباب وتمكينهم وتعزيز مساهماتهم في مسيرة التنمية، واطلع سموه خلال حضوره فعاليات الخلوة، على أبرز المبادرات التي تهدف إلى تعزيز الخدمات المقدمة لمختلف شرائح المجتمع وخصوصاً كبار المواطنين وأصحاب الهمم، والمشاريع التي تم إطلاقها في هذا الجانب والخطط الهادفة إلى ترسيخ نهج مستدام في تمكين فئات المجتمع كافة، وتقديم الرعاية لهم، إضافة إلى التركيز على سياسات الإسكان التي تسهم في الاستقرار، وتعزيز الترابط داخل الأسر، وبرامج التدريب والتأهيل الأسري.

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