ولي عهد رأس الخيمة: سوق العمل في الإمارات يتصف بالديناميكية والتنافسية

أبوظبي (وام)

التقى سمو الشيخ محمد بن سعود القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، رئيس المجلس التنفيذي، معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالمنان العور، وزير الموارد البشرية والتوطين، وذلك على هامش الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات المنعقدة في العاصمة أبوظبي.

وناقش سموه مع معالي عبدالرحمن العور، سبل الارتقاء بسوق العمالة وتعزيز مرونته، وفقاً لمتغيرات العرض والطلب باستخدام التقنيات الرقمية الحديثة، بما يمكن من تحسين كفاءة تخطيط واستقطاب واستخدام الموارد البشرية، وحوكمة العمليات المرتبطة بذلك.

وأكد سموه أن سوق العمل في دولة الإمارات يتصف بالديناميكية والتنوع والتنافسية، ويزخر بالخبرات والمهارات والمواهب، وتحكمه تشريعات وأطر تنظيمية تعزز من جاذبيته، وتضمن صيانة حقوق جميع الأطراف المكونة له.

وأوضح أن النمو الاقتصادي في شتى القطاعات ساهم في توسيع قاعدة الطلب على مختلف أنواع العمالة لتلبية احتياجات تنفيذ المشاريع والبرامج وإدارة العلميات التشغيلية وتقديم الخدمات، الأمر الذي خلق طاقة إنتاجية متنامية، تشكل محركاً لمزيد من النمو، وتعزز من التدفقات الاستثمارية لاستغلال الفرص المتاحة.

وأضاف أن ذلك يتطلب إيجاد حلول رقمية مبتكرة، لمواكبة متغيرات السوق، ومواجهة تحديات التقلبات الموسمية في الدورة الاقتصادية، بما يضمن كفاءة استخدام الطاقة الإنتاجية المتاحة، ويحقق التوازن المستمر بين العرض والطلب ويضمن حراكاً عمالياً يستجيب لمؤشرات الفائض والعجز، ويحقق أعلى درجات المرونة.

وأعرب سمو ولي عهد رأس الخيمة، في نهاية اللقاء، عن شكره وتقديره لحكومة دولة الإمارات، ووزارة الموارد البشرية والتوطين وشركاء منظومة العمل كافة، على جهودهم المبذولة لتعزيز تنافسية وكفاءة سوق العمل، مؤكداً حرص حكومة رأس الخيمة على التعاون، وطرح المبادرات المبتكرة لدعم هذه الجهود.