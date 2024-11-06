«خيرية محمد بن راشد» تدعم مركز «إرادة» بمليون درهم

دبي (وام)

قدمت مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيرية والإنسانية دعماً قدره مليون درهم لمركز «إرادة» للعلاج والتأهيل في دبي، في إطار دعم الجهود المجتمعية الرامية إلى حماية وتثقيف المجتمع، ورفع الوعي بأهمية دعم المتعافين من الإدمان.

وتم تسليم الشيك في مقر المركز بمنطقة الخوانيج بحضور أحمد خلفان المنصوري، عضو مجلس أمناء المؤسسة، وعبدالرزاق أميري، المدير التنفيذي لمركز «إرادة»، وصالح زاهر المزروعي، مدير عام المؤسسة.

وأشاد أحمد خلفان المنصوري بالدور الإنساني والمجتمعي الذي يلعبه مركز «إرادة» في دبي ومساهمته في خلق مجتمع آمن وخالٍ من مشكلات الإدمان، مؤكداً أن دعم المؤسسة للمركز يأتي من منطلق مسؤوليتها في تعزيز حماية المجتمع من المخاطر الصحية ورفع الوعي بالخطر الذي يمثله الإدمان.