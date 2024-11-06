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علوم الدار

صقر غباش يهنئ المشهداني بانتخابه رئيساً لـ«النواب العراقي»

صقر غباش
7 نوفمبر 2024 01:33

أبوظبي (وام)

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هنأ معالي صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي، معالي محمود المشهداني، بمناسبة انتخابه رئيساً لمجلس النواب في جمهورية العراق، متمنياً له التوفيق والسداد في أداء مهامه بما يعزز مسيرة العمل البرلماني في جمهورية العراق الشقيق، ويخدم تطلعات شعبه نحو النماء والاستقرار والازدهار.
وأكد معالي صقر غباش، خلال اتصال هاتفي، مع معالي محمود المشهداني، عمق العلاقات الأخوية التي تجمع دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية العراق، وحرص المجلس الوطني الاتحادي على تعزيز علاقات التعاون البرلماني بين المجلسين، والدفع بها إلى آفاق أرحب، بما يعود بالخير والنفع على البلدين والشعبين الشقيقين.

محمود المشهداني
الإمارات
صقر غباش
المجلس الوطني الاتحادي
مجلس النواب العراقي
البرلمان العراقي
العراق
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