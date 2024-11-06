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طحنون بن زايد: علاقات استراتيجية راسخة مع أميركا

طحنون بن زايد: علاقات استراتيجية راسخة مع أميركا
7 نوفمبر 2024 01:35

أبوظبي (الاتحاد)

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هنأ سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي مستشار الأمن الوطني، الرئيس دونالد ترامب ونائبه جيمس ديفيد فانس بالفوز في الانتخابات الرئاسية الأميركية، متمنياً لهما النجاح والتوفيق.
وقال سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان عبر حساب سموه الرسمي على منصة «إكس» أمس: «أهنئ الرئيس دونالد ترامب ونائبه جيمس ديفيد فانس بالفوز في الانتخابات الرئاسية الأميركية، متمنياً لهما النجاح والتوفيق.. الإمارات والولايات المتحدة تجمعهما علاقات استراتيجية راسخة والتزام مشترك لتعزيز السلام والأمن الإقليمي والدولي، بما يحقق الازدهار والاستقرار ويضمن آفاقاً أوسع للتنمية المستدامة».

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