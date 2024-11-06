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علوم الدار

«إيدج» توقع عقداً استراتيجياً لتعزيز الأصول البحرية لـ«الداخلية» الكويتية

الحضور في صورة جماعية خلال توقيع العقد (وام)
7 نوفمبر 2024 01:33

أبوظبي (وام)

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وقّعت «إيدج»، المجموعة الرائدة عالمياً ضمن مجال التكنولوجيا المتقدمة والدفاع، عقداً استراتيجياً مع وزارة الداخلية الكويتية بهدف تعزيز قدرات أسطولها البحري وأسطول خفر السواحل الوطني.
يشمل العقد برنامجاً شاملاً لإعادة بناء وإصلاح وتطوير وتحديث السفن الحالية، بما فيها سفن الإنزال وزوارق الدوريات، إلى جانب تدريب مُتعمّق للكوادر بهدف ضمان استدامة الخبرات التشغيلية.
وبغرض تنفيذ العقد، ستتعاقد «إيدج» مع الشركة التابعة لها «أبوظبي لبناء السفن»، رائدة تصميم وبناء وإصلاح وصيانة السفن، وعبر هذه الاتفاقية المستقبلية ستعمل الشركة على توظيف خبراتها في مجالات الصيانة والإصلاح وإعادة التجهيز والهندسة للارتقاء بالجاهزية التشغيلية والقدرات التقنية للأصول البحرية الكويتية، ويؤكد العقد حرص «إيدج» والتزامها بتقديم حلول متكاملة عبر أنحاء المنطقة، إلى جانب تعزيز القدرات المحلية والمرونة البحرية لدعم استدامة الأمن الوطني.

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