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محمد بن راشد يعلن اختتام فعاليات الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات

محمد بن راشد يعلن اختتام فعاليات الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات
6 نوفمبر 2024 22:46

بحضور صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، اختتام فعاليات الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات.
وقال سموه في منشور عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس»: «اختتمنا اليوم بحمدالله فعاليات الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات بحضور رئيس الدولة والشيوخ والمسؤولين من كافة إمارات الدولة .. وتضمن هذا التجمع الوطني اجتماعات استثنائية لمجلس الوزراء والمجلس الوزاري للتنمية، و3 خلوات حول ملفات وطنية تشمل ملف الأسرة وملف الهوية الوطنية وملف الذكاء الاصطناعي.. بالإضافة إلى معارض تفاعلية وجلسات تخصصية وإطلاق لعدد من الاستراتيجيات والسياسات الجديدة وتوقيع مذكرات واتفاقيات وإطلاق حزمة مبادرات مجتمعية بنصف مليار درهم».
وأضاف سموه: «3 أيام من العمل الحكومي المكثف .. تحدد أجندة 2025 … وتوضح الرؤية أمام الجميع .. وتوحد جهود فريق الوطن الواحد .. حفظ الله الوطن ووفقنا جميعاً لخدمته وخدمة شعب الاتحاد» .

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
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