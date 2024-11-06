محمد بن زايد: نتطلع لمواصلة تعزيز شراكتنا مع أميركا لمصلحة بلدينا وشعبينا

أبوظبي (الاتحاد)

هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، دونالد ترامب، ونائبه جيمس ديفيد فانس بالفوز في الانتخابات الرئاسية الأميركية الأخيرة، متمنياً لهما التوفيق في خدمة الشعب الأميركي الصديق.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، عبر حساب سموه الرسمي على منصة «إكس» أمس: «أهنئ دونالد ترامب، ونائبه جيمس ديفيد فانس بالفوز في الانتخابات الرئاسية الأخيرة، متمنياً لهما التوفيق في خدمة الشعب الأميركي الصديق».

وأضاف سموه: «على مدى أكثر من خمسة عقود، ترتبط دولة الإمارات والولايات المتحدة بعلاقات استراتيجية وثيقة وشراكة تنموية متطورة محورها اقتصاد المستقبل، ونتطلع إلى مواصلة تعزيز هذه الشراكة، خلال الفترة المقبلة لمصلحة بلدينا وشعبينا».

وهنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، دونالد ترامب على فوزه بالانتخابات الرئاسية الأميركية.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، عبر حساب سموه الرسمي على منصة «إكس» أمس: «نهنئ الرئيس الأميركي دونالد ترامب على فوزه بالانتخابات الرئاسية، ونتطلع في دولة الإمارات إلى تعزيز التعاون والعمل معاً لتحقيق الاستقرار والسلام في المنطقة والعالم، بما يخدم تطلعات شعوبنا نحو مستقبل أكثر ازدهاراً وأماناً».

وهنأ سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، دونالد ترامب ونائبه جيمس ديفيد فانس، بمناسبة الفوز بالانتخابات الرئاسية الأميركية.

وقال سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، عبر حساب سموه الرسمي على منصة «إكس» أمس: «أهنئ دونالد ترامب ونائبه جيمس ديفيد فانس، بمناسبة الفوز بالانتخابات الرئاسية الأميركية، وأتمنى لهما التوفيق والنجاح في المرحلة القادمة، ونتطلع إلى تعزيز العلاقات الإماراتية الأميركية وتطويرها بما يخدم مصالح البلدين الصديقين».