طحنون بن زايد يترأس اجتماع مجلس إدارة مجموعة «جي 42»

ترأس سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي، رئيس مجلس إدارة مجموعة «جي 42» يوم الاثنين 04 نوفمبر 2024 الاجتماع الختامي لمجلس إدارة المجموعة لهذا العام، حيث أكد سموه خلال الاجتماع، على الدور المحوري للمجموعة في تشكيل مستقبل التكنولوجيا العالمية، وجعل الابتكار ركناً أساسياً لمستقبل أكثر ازدهاراً على المستوى العالمي.





خلال الاجتماع، اعتمد مجلس الإدارة استراتيجيات الحوكمة والمالية الجديدة، التي تساهم في تحقيق رؤية المجموعة وخططها التوسعية، كما أكد مجلس الإدارة على التوجه الاستراتيجي لتعزيز القدرات التكنولوجية، وتوسيع الشراكات العالمية المستدامة.





حضر الاجتماع معالي خلدون خليفة المبارك، ومعالي جاسم محمد بوعتابه الزعابي، وبراد سمیث، وايجون دوربان، وراي داليو.





وأعرب بينغ شياو، الرئيس التنفيذي عن تقديره للقيادة الحكيمة لسمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان للمجموعة، وقال: «بفضل هذه القيادة، تواصل «جي42» مسيرتها قوة تحويلية في الصناعة العالمية، والعمل على دعم التقدم التكنولوجي، حتى تبوأت مكانة مرموقة في مجال الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية».



وأضاف الرئيس التنفيذي: «مع اقتراب نهاية عام 2024، تستعد المجموعة لدخول مرحلة جديدة من النمو، وذلك من خلال التركيز على توظيف الابتكار التكنولوجي لتحسين مستويات المعيشة العالمية، وضمان تكامل العمليات في جميع القطاعات»

وتلتزم مجموعة «جي 42» بتعزيز مكانة إمارة أبوظبي كمركز عالمي للابتكار والتطوير التكنولوجي، من خلال استثمار خبراتها في الذكاء الاصطناعي وتوسيع نطاق التعاون مع شركاء دوليين، حيث يعكس هذا الالتزام الأهداف التي يتبناها مجلس الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة، الذي يسعى إلى ترسيخ مكانة أبوظبي وجهة متكاملة وجاذبة للاستثمارات والشراكات، واستقطاب الكفاءات المتميزة في هذا القطاع.