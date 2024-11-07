الخميس 7 نوفمبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

بلدية أبوظبي توعي شركات البناء بمتطلبات السلامة المهنية

بلدية أبوظبي توعي شركات البناء بمتطلبات السلامة المهنية
7 نوفمبر 2024 15:24

 دعت بلدية مدينة أبوظبي الشركات العاملة في قطاع البناء والإنشاء في أبوظبي إلى الالتزام برفع تقارير الأداء الإلزامية في نظام الأداء الخاص بمركز أبوظبي للصحة العامة بشكل دقيق وسليم مستعرضة أمثلة عن الأخطاء الشائعة في تقديم التقارير لتجنب الوقوع فيها عند التقديم.

وحثت البلدية شركات المقاولات والمكاتب الاستشارية التي تم تصنيفها عالية الخطورة على تعزيز الالتزام بتطبيق معايير السلامة والصحة المهنية في المواقع الإنشائية للحفاظ على سلامة العاملين فيها، والمساهمة في توفير جميع المتطلبات والتقارير الإلزامية في الوقت المحدد.

أخبار ذات صلة
«مدينتنا أجمل» في عيون أطفالنا
إنجاز أعمال التأهيل والصيانة والتطوير لملعبين في الشامخة

جاء ذلك خلال لقاء عن بعد نظمته بلدية مدينة أبوظبي من خلال قطاع تخطيط المدن- إدارة البيئة والصحة والسلامة حول متطلبات الصحة والسلامة المهنية في قطاع البناء والإنشاء وآلية رفع النماذج الإلزامية بشكل دقيق في برنامج الأداء، بهدف تعزيز الوعي لدى الاستشاريين والمقاولين للالتزام برفع التقارير والنماذج الإلزامية في الوقت المحدد، حفاظاً على سلامة العاملين في المواقع الإنشائية.

واستعرض اللقاء برنامج الأداء، وأنواع من التقارير الإلزامية وطرق تقديمها للشركات الجديدة، بالإضافة إلى استعراض أمثلة حول كيفية رفع النماذج في نظام الأداء، وعرض الملاحظات غير الصحيحة المتكررة والأخطاء الشائعة وكيفية تفاديها لضمان وصول المعلومة الصحيحة وتسليم التقارير بشكل دقيق، لتحصل الشركات على الاعتماد في أسرع وقت ممكن.

المصدر: وام
بلدية أبوظبي
مركز أبوظبي للصحة العامة
آخر الأخبار
مبادرات الإمارات في قطاع غزة
علوم الدار
مبادرات الإمارات في قطاع غزة
اليوم 17:52
مكتبة محمد بن راشد تستعرض إصداراتها المعرفية في «الشارقة للكتاب»
التعليم والمعرفة
مكتبة محمد بن راشد تستعرض إصداراتها المعرفية في «الشارقة للكتاب»
اليوم 17:52
«المصارعة» يعتمد مشروع أول مركز تدريب متخصص
الرياضة
«المصارعة» يعتمد مشروع أول مركز تدريب متخصص
اليوم 17:45
المطبخ المغربي.. مذاق يختزل التراث
التعليم والمعرفة
المطبخ المغربي.. مذاق يختزل التراث
اليوم 17:41
«المُقيم الأولمبي» فليتوود يتصدر انطلاقة «جولف أبوظبي»
الرياضة
«المُقيم الأولمبي» فليتوود يتصدر انطلاقة «جولف أبوظبي»
اليوم 17:39
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©