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علوم الدار

عبدالله بن زايد يلتقي طلبة الإمارات الدارسين في أستراليا

عبدالله بن زايد يلتقي طلبة الإمارات الدارسين في أستراليا
7 نوفمبر 2024 15:38

التقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية اليوم طلبة الإمارات الدارسين في أستراليا، في إطار زيارة العمل التي يقوم بها سموه إلى أستراليا.

وتعرف سموه، خلال لقائه أبناءه الطلبة على أوضاعهم الأكاديمية وتخصصاتهم ، وحثهم على الاجتهاد والمثابرة في مسيرتهم التعليمية، والتطلع دائماً إلى تحقيق التفوق العلمي، وصولاً إلى عودتهم للوطن للمشاركة في مسيرة تطوره وازدهاره.

وأكد سموه أن طلبة الإمارات الدارسين في الخارج سفراء للوطن يجسدون قيمه الأصيلة ومكانته العالمية الرائدة كنموذج متميز للتسامح والتعايش والتلاقي الحضاري، معرباً عن تمنياته لهم برحلة تعليمية متميزة وناجحة.

كما أكد سموه الحرص على توفير كافة أوجه الدعم والرعاية لهم طوال فترة دراستهم بالمؤسسات التعليمية الأسترالية.

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من جانبهم، أعرب طلبة الإمارات الدارسون في أستراليا عن اعتزازهم الكبير بلقاء سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان ، معاهدين سموه أن يكونوا دائماً خير سفراء لوطنهم في الخارج، وأن يواصلوا مسيرتهم العلمية بكل طموح وحرص على التميز، وصولاً إلى عودتهم للدولة والمشاركة في مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة.

وعقب اللقاء، حضر سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان عرضاً توضيحياً قدمه ممثلون من سفارة الدولة لدى كانبرا تتضمن بيانات إحصائية حول أعداد الطلبة الإماراتيين الدارسين في أستراليا وتخصصاتهم ومساراتهم الدراسية، كما تعرف سموه إلى أبرز الخدمات التي يتم تقديمها للطلبة، لدعمهم طوال فترة دراستهم في الخارج، بما يمكنهم من تحقيق النجاح والتفوق في رحلتهم التعليمية.

حضر اللقاء الدكتور فهد عبيد التفاق سفير الدولة لدى أستراليا.

المصدر: وام
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