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حمدان بن محمد: دبي تتصدر التصنيفات العالمية كوجهة رائدة للاستثمار وجودة الحياة

حمدان بن محمد: دبي تتصدر التصنيفات العالمية كوجهة رائدة للاستثمار وجودة الحياة
7 نوفمبر 2024 16:11

أعلن سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، أن دبي تتصدر التصنيفات العالمية كوجهة رائدة للاستثمار وجودة الحياة.
وقال سموه في منشور عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس»: «صدر اليوم في العاصمة البريطانية لندن تقرير Brand Finance City Index يقارن 100 مدينة حول العالم من حيث نظرة الناس لجودة الحياة فيها بالإضافة لنظرتهم للعمل والاستثمار والدراسة والتقاعد في أفضل 100 مدينة عالمية».
وأضاف سموه: «  جاءت دبي ضمن الخمسة الأوائل عالمياً في الترتيب العام.. وجاءت في المركز الأول عالمياً من حيث قوة السمعة.. والأول عالمياً في رغبة الناس في الاستثمار فيها.. والأول عالمياً أيضاً في توقعات النمو المستقبلية.. وجاءت دبي الثاني عالمياً في قوة واستقرار الاقتصاد.. وفي بيئة الأعمال والابتكار.. والثاني عالمياً في جودة أسواقها ومطاعمها أيضاً».
واختتم سموه: «التقارير الدولية تعطينا مؤشرات بأننا في الطريق الصحيح.. ولا نعتمد عليها بشكل كامل في تخطيطنا.. ولكن ما نعتمد عليه هو توجيه واضح وثابت من محمد بن راشد حفظه الله.. بأن تكون دبي أفضل مدينة في العالم للعيش والاستثمار والحياة».

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
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