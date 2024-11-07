الخميس 7 نوفمبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

معرض "ذكاء اصطناعي لطاقة المستقبل" .. منصة تعزز كفاءة قطاع الطاقة

معرض "ذكاء اصطناعي لطاقة المستقبل" .. منصة تعزز كفاءة قطاع الطاقة
7 نوفمبر 2024 18:24

شهدت فعاليات "أديبك 2024" إطلاق النسخة الافتتاحية من معرض «ذكاء اصطناعي لطاقة المستقبل»، الذي يسلط الضوء على تأثير الذكاء الاصطناعي على سلسلة القيمة لقطاع الطاقة، معرض "ذكاء اصطناعي لطاقة المستقبل" .. منصة جديدة تم إطلاقها للمرة الأولى ،في أديبيك 2024  .

والتي تسلط الضوء على التأثير الذي يمكن أن يحدثه الذكاء الاصطناعي على سلسلة القيمة لقطاع الطاقة، كما تقدم حلولاً رائدة لتطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي وتقليل الانبعاثات الكربونية من أجل رسم ملامح مستقبل أكثر استدامة.
وتتضمن هذه المنصة  "مؤتمر الذكاء الاصطناعي"، و"مختبر الذكاء الاصطناعي الإبداعي"، و"مختبر إعادة المهارات"، ومساحات التواصل التي تم تصميمها بشكل خاص، ومحطات العرض، ومعرض الذكاء الاصطناعي الشامل، مما يوفر للمشاركين فرصة التفاعل العملي مع التقنيات الناشئة والتعاون الصناعي لتطوير خارطة طريق استراتيجية تضمن دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي في مشهد الطاقة العالمي.
معرض "ذكاء اصطناعي لطاقة المستقبل" تعد منصة مثالية توفر فرصًا واسعة النطاق للتواصل والأعمال للتواصل مع قادة الصناعة وصناع السياسات والمبتكرين لرسم مستقبل طاقة آمن ومستدام للجميع.

أخبار ذات صلة
كُتّاب ومتخصصون: الذكاء الاصطناعي يمهد لوظائف جديدة ونوعية
قصائد تحتفي بالحب في أولى أمسيات "الشارقة للكتاب"

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
الإمارات
الذكاء الاصطناعي
آخر الأخبار
«المالية» توقع مذكرتي شراكة مع الجامعة الأميركية و«المحاسبين القانونيين»
اقتصاد
«المالية» توقع مذكرتي شراكة مع الجامعة الأميركية و«المحاسبين القانونيين»
اليوم 20:22
جانب من الفعالية
التعليم والمعرفة
مركز محمد بن خالد آل نهيان الثقافي ينظم محاضرة عن سنع المجالس
اليوم 20:22
أوسماري قصة أمل وطموح في بطولة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو
أوسماري قصة أمل وطموح في بطولة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو
اليوم 20:17
آثار قصف ومعارك في أوكرانيا
الأخبار العالمية
الكرملين: نتذكر كلام ترامب عن السلام في أوكرانيا
اليوم 20:14
زوار بمعرض أدبيك (الاتحاد)
اقتصاد
رئيس الطاقة في «جنرال إلكتريك ڤيرنوڤا» لـ «الاتحاد»: التحول الرقمي يزيد الطلب على الطاقة بالإمارات
اليوم 20:07
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©