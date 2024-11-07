معرض "ذكاء اصطناعي لطاقة المستقبل" .. منصة تعزز كفاءة قطاع الطاقة

شهدت فعاليات "أديبك 2024" إطلاق النسخة الافتتاحية من معرض «ذكاء اصطناعي لطاقة المستقبل»، الذي يسلط الضوء على تأثير الذكاء الاصطناعي على سلسلة القيمة لقطاع الطاقة، معرض "ذكاء اصطناعي لطاقة المستقبل" .. منصة جديدة تم إطلاقها للمرة الأولى ،في أديبيك 2024 .

والتي تسلط الضوء على التأثير الذي يمكن أن يحدثه الذكاء الاصطناعي على سلسلة القيمة لقطاع الطاقة، كما تقدم حلولاً رائدة لتطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي وتقليل الانبعاثات الكربونية من أجل رسم ملامح مستقبل أكثر استدامة.

وتتضمن هذه المنصة "مؤتمر الذكاء الاصطناعي"، و"مختبر الذكاء الاصطناعي الإبداعي"، و"مختبر إعادة المهارات"، ومساحات التواصل التي تم تصميمها بشكل خاص، ومحطات العرض، ومعرض الذكاء الاصطناعي الشامل، مما يوفر للمشاركين فرصة التفاعل العملي مع التقنيات الناشئة والتعاون الصناعي لتطوير خارطة طريق استراتيجية تضمن دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي في مشهد الطاقة العالمي.

معرض "ذكاء اصطناعي لطاقة المستقبل" تعد منصة مثالية توفر فرصًا واسعة النطاق للتواصل والأعمال للتواصل مع قادة الصناعة وصناع السياسات والمبتكرين لرسم مستقبل طاقة آمن ومستدام للجميع.



