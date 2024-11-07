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الطقس المتوقع على الإمارات غدا

أبوظبي
7 نوفمبر 2024 18:36

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا بوجه عام وغائما جزئيا أحياناً، يصبح رطبا ليلاً وصباح السبت مع تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة.
ستكون الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية غربية تتراوح سرعتها بين 10 إلى 20 كم/س تصل إلى 30 كم/س. الموج في الخليج العربي خفيف. ويحدث المد الأول عند الساعة 15:48، والجزر الأول عند الساعة 08:54 والجزر الثاني عند الساعة 00:17.
في بحر عمان، الموج خفيف أيضا. يحدث المد الأول عند الساعة 12:46 والمد الثاني عند الساعة 03:01 ، والجزر الأول عند الساعة 08:19 والجزر الثاني عند الساعة 19:57.

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المصدر: وام
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