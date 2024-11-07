الجمعة 8 نوفمبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

أوهمه بتسجيله في جامعة خاصة واستولى على 75 ألف درهم

أوهمه بتسجيله في جامعة خاصة واستولى على 75 ألف درهم
8 نوفمبر 2024 01:33

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
الإمارات: «الأونروا» شريان الحياة الرئيس لسكان قطاع غزة
طحنون بن زايد: الابتكار ركن أساسي لمستقبل أكثر ازدهاراً

قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية في قضية نزاع بين شاك (متضرر) ومتهم، بإلزام المتهم أن يؤدي للشاكي مبلغ 75 ألف درهم، وتعويضه بمبلغ 20 ألف درهم عن الأضرار المادية والمعنوية التي أصابته، نظراً لثبوت الفعل المجرّم قانوناً في حق المتهم، وثبوت إخلال المتهم برد المبلغ المستولى عليه من قبله، مما يتوافر معه الخطأ الموجب للمسؤولية في حقه، وقد لحق بالشاكي من جراء حجز أمواله لدى المتهم، ضرر يتمثل في ما فاته من كسب، وما لحقه من خسارة من عدم انتفاعه بالمبلغ المذكور، وضرر معنوي تمثل في حالة الحزن والأسى لدى وقوعه في شباك النصب والاحتيال، والاستيلاء على أمواله، وإلزامه بالرسوم والمصاريف، عملاً بمقتضى المادة 133 من قانون الإجراءات المدنية.
 وكان شاك، وهو طالب جامعي، أقام دعوى قضائية ضد شاب (متهم) أوهمه بقدرته على تسجيله في جامعة خاصة في الدولة، ما دفع الشاكي للقيام بعملية تحويل مصرفي إلى حساب المتهم بمبلغ 75 ألف درهم، وأرسل له صورة من البطاقة الجامعية، وشهادة بقيد الطالب بالجامعة المراد ذكرها إلا أنه اكتشف بعد مراجعة الجامعة من أنه وقع في شباك النصب والاحتيال، وعندما طالب الشاكي المتهم بإرجاع المبلغ سالف البيان ماطل الأخير في السداد، الأمر الذي دفعه للمطالبة بإلزام بالتضامن وأن يؤدي له مبلغ 75 ألف درهم، والتعويض بمبلغ 25 ألف درهم عن الأضرار المادية والمعنوية التي أصابته، وكذلك إلزامه بالرسوم والمصاريف. 
وفي ما يتعلق بمسألة طلب التعويض فقد انتهت المحكمة إلى ثبوت إخلال المتهم برد المبلغ المستولى عليه من قبله، مما يتوافر معه الخطأ الموجب للمسؤولية، والمحكمة ترى في مبلغ 20 ألف درهم التعويض الجابر للأضرار المادية والمعنوية.

محكمة أبوظبي الإدارية
الإمارات
محكمة أبوظبي المدنية
أبوظبي
محكمة أبوظبي
آخر الأخبار
ترامب خلال مخاطبة أنصاره في فلوريدا (رويترز)
الأخبار العالمية
ترامب يبدأ تشكيل فريق إدارته
8 نوفمبر 2024
أطفال فلسطينيون يجمعون الطعام في مخيم البريج (أ ف ب)
الأخبار العالمية
الأمم المتحدة: أهالي شمال غزة يموتون جوعاً
8 نوفمبر 2024
جو بايدن وكامالا هاريس
الأخبار العالمية
بايدن وهاريس يتعهدان بانتقال سلمي للسلطة
8 نوفمبر 2024
شي جين بينغ ودونالد ترامب (أرشيفية)
الأخبار العالمية
الصين تدعو ترامب لإدارة خلافات البلدين بشكل مناسب
8 نوفمبر 2024
دمار جراء غارة إسرائيلية على بعلبك
الأخبار العالمية
100 نائب لبناني يناشدون «اليونسكو» حماية المواقع التاريخية من القصف
8 نوفمبر 2024
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©