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«درب السلامة» تدعو المشاة لاستخدام الأماكن المخصصة للعبور

«درب السلامة» تدعو المشاة لاستخدام الأماكن المخصصة للعبور
8 نوفمبر 2024 01:33

أبوظبي (الاتحاد)

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دعت مديرية المرور والدوريات الأمنية في شرطة أبوظبي، وضمن حملة «درب السلامة 2» المشاة إلى ضرورة الالتزام بالعبور الآمن من الأماكن المخصصة لهم، واستخدام الجسور والأنفاق، والالتزام بإشارات المشاة الضوئية على التقاطعات التي تعمل بالتزامن مع الإشارات الضوئية لتنظيم حركة سير المركبات.
وحذرت من خطورة العبور العشوائي للطريق، والذي يعتبر من أهم الأسباب الرئيسة لوقوع حوادث الدهس، وحثت المشاة على الالتزام بقواعد العبور الصحيحة للطريق، والتأكد من خلو الشارع من المركبات.
وأكدت أن أمن وسلامة المشاة من الأولويات الاستراتيجية المهمة، بالإشارة إلى الجهود المستمرة لتحسين شروط السلامة المرورية، للمشاة، والتي كان نتيجتها إنشاء العديد من الجسور على الطرق الداخلية والخارجية، وتحسين معابر المشاة، وإنشاء ممرات سطحية محكومة بإشارات ضوئية، وإغلاق الفجوات بعمل الأسوار على الطرق المختلفة، بما يعزز من سلامتهم.
وحثت السائقين على الانتباه لحركة عبور المشاة على الطرق، والالتزام بخفض السرعات، مؤكدة أن أمن وسلامة المشاة تُعد مسؤولية مشتركة بين المشاة أنفسهم والسائقين على الطرق.

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مديرية المرور والدوريات
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