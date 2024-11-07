الجمعة 8 نوفمبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«أبوظبي للدفاع المدني» تدعو لتركيب أجهزة الإنذار في المنشآت

جهاز إنذار للتنبيه بحدوث حريق (من المصدر)
8 نوفمبر 2024 01:33

جمعة النعيمي (أبوظبي)

أخبار ذات صلة
الإمارات: «الأونروا» شريان الحياة الرئيس لسكان قطاع غزة
طحنون بن زايد: الابتكار ركن أساسي لمستقبل أكثر ازدهاراً

دعت هيئة أبوظبي للدفاع المدني، إلى ضرورة تركيب أجهزة الإنذار في جميع المنشآت، نظراً لأهميتها في حماية الأرواح والممتلكات العامة والخاصة، والتقليل من زمن الاستجابة.
وقال النقيب طارق الكندي من فريق البحث والإنقاذ في هيئة أبوظبي للدفاع المدني: «هنا يأتي دور أجهزة الإنذار التي تعطي العلم للمختصين، من خلال الإنذار الأولي للدفاع المدني، وكذلك بإمكان الأشخاص الإدراك والانتباه أن هناك خطراً بوجود حريق للخروج من المنزل، خاصة عند النوم».
ولفت إلى أن الأجهزة المتوفرة تكون بحسب المباني، والتي تضمن أجهزة الإنذار من الدخان، وأجهزة الإنذار من الحرارة، وأجهزة الإنذار من أول أكسيد الكربون، وأجهزة الإنذار من الغاز»، موضحاً أن الأجهزة تختلف باختلاف المنشآت والمؤسسات العامة أو الخاصة. 
وأوضح أن النظام الموجود في المؤسسات يعتبر أكبر من المنازل، مشيراً إلى أن الأجهزة المتوفرة لديهم تتضمن الإنذار من الحريق، والدخان والحرارة، ومرتبطة بأجهزة إطفاء أولية لحين وصول فرق الإطفاء. أما الأجهزة الموجودة لدينا في المنازل، فتعتبر أجهزة مبسطة، موضحاً أن الغرض الأساسي منها هو لتنبيه فرق الإطفاء والقاطنين في المنازل، بأن هناك حريقاً في المنزل، ويجب القيام بإخلاء المنزل في أسرع وقت ممكن. 
ولفت إلى أن غالبية الناس تصر على عدم تركيب أجهزة الإنذار في غرف النوم، ولكن نحن نصر بأنه يجب تركيب أجهزة الإنذار لكونها ضرورية في المناطق، أو الغرف الموجودة في المنزل، والتي تشمل كلاً من: «غرفة المعيشة وصالة المنزل وغرف النوم بشكل عام، ومناطق التخزين، والتي يكون فيها مواد قابلة للاشتعال». 
وأوضح: «بالنسبة لجهاز كشف الدخان، فهو يستشعر مداخن البخور بشكل عام، إلا أنه في حال وجود الحريق، فإنه سيتم إطلاق صوت الإنذار في المنزل، ومنها ستصل رسالة تنبيه إلى غرفة التحكم لأجهزة الدفاع المدني، ومنها يتم تمرير الملاحظة للمركز المختص، ويتم الاتصال بمالك المنزل، لإبلاغه بأن هناك إنذاراً في المنزل، وهو بدوره يبلغ أجهزة الدفاع المدني بأن الإنذار قد يكون آتياً من البخور أو الحريق».
وأضاف الكندي: «لو صدر هذا الإنذار في الليل، فإننا في هذه الحالة لا نضع اعتباراً لمدخن البخور، وفي كل الحالات، سواء كان الإنذار صادراً من المدخن، أو دخاناً بسيطاً، فإن فريق الاستجابة لدينا يتوجه، وأثناء التوجه يتم الاتصال بمالك المنزل، مما يساعدنا في سرعة زمن الاستجابة والحفاظ على الأرواح والممتلكات، وتحديد الموقع في أي منطقة وفي أي شارع، ما يساعد في إعطاء دليل وتوجيه سريع للفرقة المتحركة للقيام بعملها على أكمل وجه».

أجهزة الإنذار المبكر
هيئة أبوظبي للدفاع المدني
الإمارات
أبوظبي
الدفاع المدني
إنذار الحرائق
آخر الأخبار
ترامب خلال مخاطبة أنصاره في فلوريدا (رويترز)
الأخبار العالمية
ترامب يبدأ تشكيل فريق إدارته
8 نوفمبر 2024
أطفال فلسطينيون يجمعون الطعام في مخيم البريج (أ ف ب)
الأخبار العالمية
الأمم المتحدة: أهالي شمال غزة يموتون جوعاً
8 نوفمبر 2024
جو بايدن وكامالا هاريس
الأخبار العالمية
بايدن وهاريس يتعهدان بانتقال سلمي للسلطة
8 نوفمبر 2024
شي جين بينغ ودونالد ترامب (أرشيفية)
الأخبار العالمية
الصين تدعو ترامب لإدارة خلافات البلدين بشكل مناسب
8 نوفمبر 2024
دمار جراء غارة إسرائيلية على بعلبك
الأخبار العالمية
100 نائب لبناني يناشدون «اليونسكو» حماية المواقع التاريخية من القصف
8 نوفمبر 2024
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©