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علوم الدار

وزيرة التعليم في قطر: «التميز» رسالة «خليفة التربوية»

بثينة الجبر النعيمي خلال لقاء وفد الجائزة في الدوحة (من المصدر)
8 نوفمبر 2024 01:33

أبوظبي (الاتحاد)

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أكدت معالي بثينة بنت علي الجبر النعيمي، وزيرة التربية والتعليم والتعليم العالي بدولة قطر، تميز العلاقات الأخوية التي تربط البلدين الشقيقين، قيادة وحكومة وشعباً، مشيرة إلى أن هذه العلاقات تمتد جذورها عميقة لشعبين يجمعهما مصير واحد وهدف واحد ومستقبل واعد، وبعزيمة وإخلاص قيادتي البلدين الشقيقين، وسعيهما الدائم لتحقيق كل ما فيه مصلحة الشعبين الشقيقين من رفعة ونماءً وازدهار في جميع مناحي الحياة.
وأشارت إلى أن أهمية التطور الذي يشهده قطاع التعليم في البلدين يمثل أحد النماذج البارزة على تطور رؤية القيادة الرشيدة في البلدين الشقيقين لرسالة وأهداف التعليم، ودوره في بناء الإنسان المعتز بهويته الوطنية والفخور بإرثه الحضاري.
جاء ذلك خلال استقبال معاليها لوفد الأمانة العامة لجائزة خليفة التربوية الذي يزور دولة قطر الشقيقة حالياً ويضم الوفد كلاً من: أمل العفيفي الأمين العام للجائزة، والدكتور خالد العبري، عضو اللجنة التنفيذية للجائزة، وعدد من المسؤولين.
وأعربت معالي بثينة بنت علي الجبر النعيمي عن تقديرها لهذه الزيارة من قبل جائزة خليفة التربوية، مؤكدة أهمية الرسالة التي تنهض بها هذه الجائزة في نشر التميز في الميدان التعليمي.
وقدمت أمل العفيفي الشكر لمعاليها على هذه الاستضافة، معربة عن تطلع وفد الجائزة لتعزيز أطر التعاون المشترك مع وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي بمختلف الإدارات والجهات التابعة للوزارة، وكذلك مع الميدان التعليمي، مؤكدة أن الجائزة تعتز بالإسهامات والمشاركات المتميزة من مختلف عناصر الميدان التعليمي في دولة قطر الشقيقة.

قطر
الإمارات
الدوحة
جائزة خليفة التربوية
أمل العفيفي
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