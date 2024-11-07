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علوم الدار

«العدل» تعتمد تسجيل 9 بيوت خبرة جديدة

«العدل» تعتمد تسجيل 9 بيوت خبرة جديدة
7 نوفمبر 2024 21:30

وافقت لجنة شؤون الخبراء في وزارة العدل على تسجيل 9 بيوت خبرة جديدة في جدول بيوت الخبرة المقيدين بها وذلك خلال اجتماعها الرابع للعام 2024، برئاسة القاضي الدكتور محمد عبيد الكعبي، رئيس محكمة الشارقة الاتحادية الابتدائية رئيس اللجنة.
واستعرضت اللجنة، خلال الاجتماع، الطلبات المقدمة من الخبراء لتسجيل بيوت خبرة محلية. بعد فحص الطلبات والتأكد من استيفائها الشروط المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2022، بشأن تنظيم مهنة الخبرة أمام الجهات القضائية ولائحته التنفيذية، قررت اللجنة اعتماد تسجيل 9 بيوت خبرة جديدة.
تجدر الإشارة إلى أن بيوت الخبرة الجديدة، التي تم اعتمادها، تضم 44 خبيراً في 9 تخصصات مختلفة، هي الخبرة الحسابية والمصرفية والهندسة المدنية والهندسة المعمارية والهندسة الميكانيكية والهندسة الميكانيكية تخصص (تكييف إلكترو ميكانيك) والخبرة الضريبية والخبرة في الموارد البشرية وفي المجال العقاري.

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