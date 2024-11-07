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«أبوظبي للزراعة» و«الفاو» تنظمان برنامجاً تدريبياً إقليمياً حول الإبل

«أبوظبي للزراعة» و«الفاو» تنظمان برنامجاً تدريبياً إقليمياً حول الإبل
8 نوفمبر 2024 01:32

أبوظبي (الاتحاد)

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نظمت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، ممثلة في شبكة الشرق الأوسط للإبل «كامينت» التي يديرها المركز المرجعي لأمراض الإبل التابع للهيئة، بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة «الفاو» والمنظمة العالمية لصحة الحيوان، برنامجاً تدريبياً عملياً متخصصاً على المستوى الإقليمي حول التشخيص المخبري لمرض البروسيلا في الإبل، وذلك ضمن التوجهات الاستراتيجية لمكافحة الأمراض الحيوانية المنشأ والمتناقلة بين الحيوان والإنسان في المنطقة.
جاء تنظيم البرنامج بهدف تعزيز وبناء القدرات التشخيصية للمختبرات البيطرية وتطوير طرق التشخيص وضبط الجودة في تشخيص مرض البروسيلا في الإبل.
ومرض البروسيلا جرثومي حيواني المنشأ شديد العدوى للإنسان، وتنتقل العدوى بشكل رئيس من الحيوانات إلى البشر عن طريق الاحتكاك المباشر، وتلوث الجروح والأغشية المخاطية بإفرازات الحيوانات المصابة أو منتجاتها، كما ينتقل عن طريق تناول المنتجات الحيوانية المصابة بالمرض، مثل الألبان ومشتقاتها.

هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية
الإمارات
منظمة الأغذية والزراعة
الفاو
الإبل
أمراض الحيوانات
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