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«الشارقة للعمل التطوعي» تفتح باب التسجيل حتى 31 ديسمبر القادم

«الشارقة للعمل التطوعي» تفتح باب التسجيل حتى 31 ديسمبر القادم
8 نوفمبر 2024 01:32

الشارقة (وام)

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أعلنت جائزة الشارقة للعمل التطوعي، فتح باب التسجيل للدورة الـ22، حيث تسعى الجائزة لتكريم الأفراد والمؤسسات التي قدمت إسهامات بارزة في مختلف مجالات العمل التطوعي.
وتستقبل «الجائزة» طلبات الترشح بدءاً من الأول من نوفمبر الجاري إلى 31 ديسمبر القادم عبر موقعها الإلكتروني، حيث يتنافس المتطوعون من المؤسسات والأفراد، على 11 فئة تتوزع على 11 جائزة، وفق الشروط والأحكام، وبعد انتهاء تقديم الطلبات تبدأ عمليات التحكيم والتقييم لاختيار المرشَّحين الفائزين بالدورة 22، في حين سيتم الإعلان عن أسماء الفائزين خلال فعاليات حفل التكريم في عام 2025م.
وأوضحت فاطمة موسى البلوشي، المدير التنفيذي للجائزة، أن الجائزة تعكس التنوع والشمولية في دعم الجهود التطوعية في المجتمع، مما يشجع على المزيد من المشاركة والابتكار في مجال العمل التطوعي.

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الشارقة للعمل التطوعي
الشارقة
جائزة الشارقة للعمل التطوعي
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فاطمة موسى البلوشي
فاطمة البلوشي
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