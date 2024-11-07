«الشؤون الإسلامية» تشارك في «القمة العالمية» بأذربيجان

باكو (الاتحاد)

شاركت الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة في القمة العالمية لقادة ورموز الأديان من أجل المناخ، التي انعقدت يومي 5 و6 نوفمبر 2024 بالعاصمة الأذربيجانية باكو، بتنظيم من إدارة مسلمي القوقاز، وبالتعاون مع مجلس حكماء المسلمين ورئاسة COP29، وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، واللجنة الحكومية للمؤسسات الدينية بأذربيجان، والتي تهدف إلى تعزيز الحوار بين الأديان، وتعزيز جهودهم الاهتمام بالبيئة والمناخ من أجل بناء عالم أكثر تفاهماً وتناغماً واستدامة، والعمل على اتخاذ إجراءات تساهم في حماية الأرض.

وأكدت الهيئة حرصها على المشاركة في الفعاليات المحلية والخارجية ودعم أجندتها التي تستهدف إبراز الوجه الحضاري للإسلام، وذلك تماشياً مع رؤية واستراتيجية دولة الإمارات العربية المتحدة وقيادتها الرشيدة وتبنيها ورعايتها للمبادرات التي ترسخ للتسامح والتعايش ونشر السلام بين الشعوب وتحقيق السعادة والرفاهية لهم، داعية إلى ضرورة الاهتمام بالتوصيات والقرارات والصادرة عن القمة، والمساهمة في تطويرها لتواكب احتياجات العصر ومتطلبات الحياة.