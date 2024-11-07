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علوم الدار

افتتاح مسجد الصحابة في مدينة محمد بن زايد بالفجيرة

خلال افتتاح مسجد الصحابة (وام)
8 نوفمبر 2024 01:32

الفجيرة (وام)

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بتوجيهات صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، افتتح الشيخ مكتوم بن حمد الشرقي مسجد الصحابة في مدينة محمد بن زايد في إمارة الفجيرة.
وحضر الافتتاح الدكتور عمر حبتور الدرعي، رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، وأحمد راشد النيادي، مدير عام الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة بالإنابة، ومدير فرع الهيئة في الفجيرة وعدد من المسؤولين، وجمهور كبير من المصلين.
وأشاد الشيخ مكتوم بن حمد الشرقي بالرعاية التي تحظى بها بيوت الله تعالى من قبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، والقيادة الرشيدة واهتمامهم المتواصل بعمارة المساجد ورعايتها وتوفير كل متطلباتها، مثمناً جهود الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، وحرصها على أن تكون بيوت الله منارات تؤدي رسالتها الحضارية في المجتمع وتهيئتها لتكون بيئة مثالية للعبادة بروحانية وطمأنينة وخشوع، مقدراً مساهمات أهل الخير ومبادراتهم لوقف أموالهم صدقة جارية وخدمة للمجتمعات.
ومن جانبه تقدم الدكتور الدرعي بالشكر والتقدير للقيادة الرشيدة على دعمها للهيئة والعناية ببيوت الله التي أصبحت مراكز إشعاع علمية وتوعوية تعكس قيم ديننا الإسلامي الحنيف.
يتسع المسجد لنحو 1000مصلٍّ ومصلية ومزود بكل الخدمات اللازمة للمصلين، وقد بني وفق الهوية المعمارية التي تتبعها الهيئة في بناء المساجد والتي تمزج فيها بين الطراز المعماري الإسلامي والتراثي مع مواكبة الحداثة لتكون المساجد لوحات فنية تعبر عن طبيعة وثقافة المجتمع، كما تستخدم الهيئة في تشييد المساجد مكونات البناء الملائمة للبيئة وتحقق الاستدامة، وتقوم بتزويدها بأحدث وسائل التقنية الصوتية وفرشها بأجود أنواع السجاد مع مراعاة توفير احتياجات المصلين من كبار المواطنين وأصحاب الهمم.

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