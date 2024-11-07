شخبوط بن نهيان: العلاقات الإماراتية الأفريقية تستند إلى ركائز الثقة والاحترام المتبادل

أبوظبي (الاتحاد)

اختتم «الحوار الإماراتي - الأفريقي» أعماله التي نظمت بالتعاون بين أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية، ومركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، بحضور نخبة من الخبراء والعلماء والدبلوماسيين والمشرعين وصنّاع السياسات، لمناقشة سبل تعزيز العلاقات بين دول أفريقيا جنوب الصحراء ودول الخليج، مع التركيز على العلاقات الإماراتية الأفريقية.

وعلى هامش أجندة «الحوار الإماراتي - الأفريقي» حضر معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، وزير دولة، ومعالي روبينا نابانجا، رئيسة وزراء جمهورية أوغندا، جلسة نقاشية ركزت على جهود التعاون الإماراتي الأفريقي في مجال تغير المناخ والأمن الغذائي، والتحول الأخضر نحو التنمية المستدامة.

وأكد معالي الشيخ شخبوط أهمية تعزيز التعاون بين دولة الإمارات ودول أفريقيا جنوب الصحراء، لمواجهة التحديات المشتركة، وأوضح أن هذا الحوار البنّاء يعكس النهج المميز للعلاقات الإماراتية الأفريقية الذي يستند إلى ركائز أساسية تتمثل بالثقة والاحترام المتبادل، كما يشير إلى حرص دولة الإمارات على بناء جسور تواصل فاعلة تدعم التنمية المستدامة في المنطقة، مؤكداً أن الحوار الإماراتي - الأفريقي يشكّل منصة استراتيجية لتبادل الرؤى والخبرات لتعميق الروابط بين الشعوب، بما يسهم في بناء مستقبل مستدام يخدم الأجيال القادمة.

فيما وجّهت معالي روبينا نابانجا، رئيسة وزراء جمهورية أوغندا الشكر لدولة الإمارات، وللجهات المنظمة على الاستضافة والتنظيم الناجح لهذا الحوار الذي يعزز أطر التعاون المشترك، ويسهم في تعزيز شراكات مستدامة تعود بالنفع على الجميع.